Domenica scorsa, 16 giugno, è andato in scena quello che è stato definito, praticamente all’unanimità, il “matrimonio più eccentrico dell’anno”. Ovvero quello di Sergio Ramos e Pilar Rubio, insieme da 7 anni e genitori di 3 figli. Il calciatore bandiera del Real Madrid e la bella presentatrice tv si sono giurati amore eterno nella cattedrale di Siviglia ed ecco le parole dello sposo subito dopo il sì: “Sono stato a tanti matrimoni – ha detto simpaticamente subito dopo la cerimonia – ma nessuno impressionante come il mio”.

Come dargli torto: 400 invitati, giocolieri, ruota panoramica, divieto per le invitate di indossare i vestiti di colore bianco, rosa, rosso, arancione e verde e tattoo-trasferello di un unicorno obbligatorio per tutti i presenti per essere ammessi al matrimonio-show. Ancora: bouquet della sposa in stile ‘horror’ con delle rarissime calle nere e bomboniere di granito. (Continua dopo la foto)









Naturalmente gli sposi hanno invitato una marea di vip ad assistere al loro giorno più bello. Tra i tanti, c’erano Alvaro Morata e Alice Campello, Piqué e Shakira, Iker Casillas e Sara Carbonero, Zinedine e Veronique Zidane e David e Victoria Beckham,che sono stati acclamati come delle vere rockstar. Anche perché la coppia è anche famosa per dare lezioni di stile e il matrimonio di Sergio Ramos non ha fatto eccezione. (Continua dopo la foto)





Victoria è anche una stilista di successo e ogni volta che appare in pubblico lascia esterrefatti i fan, ma questa volta si è notato un particolare che ha un po’ deluso: ha puntato su un look “già visto”. La signora Beckham (a proposito: David, in un completo firmato Dior, era impeccabile come sempre) si è ispirata a Meghan Markle e sfoggiato un vestito che la duchessa aveva indossato quando era ancora incinta del piccolo Archie. (Continua dopo le foto)







Nel dettaglio, Victoria ha scelto un vestito bianco di crêpe con una stampa che riproduce delle catene e che fa parte della sua collezione per la Primavera/Estate 2019 con gonna svasata alla caviglia e corpetto a maniche lunghe. A indossarlo per prima, però, è stata la Markle, che lo aveva scelto per il Commonwealth day service quando ancora era incinta. Victoria ha solo aggiunto qualche accessorio come un foulard abbinato e décolleté di raso rosa shocking con tacco a spillo.

