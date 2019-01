Ci sono ‘dettagli’ che sono costantemente sotto ai nostri occhi. La loro presenza è talmente scontata che non ci facciamo nemmeno più caso, ma hanno un significato. Un esempio? I bottoncini di metallo che si trovano sulle tasche dei jeans. Beh, non sono un fronzolo, ma hanno una funzione specifica. È stato l’Independent a ripercorrere la loro storia e a ‘illuminarci’. Intanto hanno un nome: si chiamano rivetti o ribattini e, pensate, senza di questi avremmo avuto soltanto pantaloni pieni di buchi e di sicuro non avremmo potuto indossarli a lungo, come siamo abituati a fare oggi.

Dopo il 1870 erano gli operai a indossare i denim e, facendo lavori di fatica, i loro pantaloni spesso si scucivano o bucavano. Un giorno la moglie di uno di loro decise di porre rimedio alla situazione e chiese a un sarto, Jacob Davis, di creare un paio di jeans che non si usurassero con facilità. Da qui l'idea di fissare alcuni "chiodi" a forma di bottone nelle aree più a rischio, quelle cioè che entravano più in contatto con le superfici o si danneggiavano a causa dei movimenti.











Il sarto contattò poi il noto Levi Strauss e insieme crearono i pantaloni dotati di rivetto che solo negli anni '60 presero il nome di 'jeans'. Senza quei bottoncini metallici, quindi, i jeans non sarebbero stati così resistenti e, probabilmente, non sarebbero nemmeno diventati così famosi. E che dire, sempre a proposito dei jeans, del piccolo taschino rettangolare cucito all'interno della tasca anteriore destra che all'apparenza sembrerebbe troppo piccolo per contenere qualsiasi cosa?













Anche quel taschino non è casuale. Si tratta di una 'watch pocket', ossia di una piccola tasca pensata per contenere l'orologio da taschino. Ora un'altra curiosità, che riguarda invece le camicie da uomo e a cui non potete non aver fatto caso. Negli ultimi tempi è meno diffusa la presenza di quella specie di anello cucito sulla schiena, ma è ancora in voga soprattutto per quanto riguarda i lavori di alta sartoria. A cosa serve? Anche in questo caso dobbiamo tornare indietro nel tempo, a quando le camicie da uomo venivano sempre prodotte con il cosiddetto 'locker loop'.







Quell’anello veniva sempre cucito sulle camicie da lavoro perché gli operai spesso avevano il bisogno di toglierle e appenderle, così, senza stampelle e appendiabiti, bastava un semplice gancio per farlo. Pian piano l’usanza di produrre il ‘locker loop’ si è diffusa a tutte le camicie da uomo, specie quelle casual. Veniva utile anche nelle palestre che non avevano appendiabiti e armadietti nei loro spogliatoi. Oggi ovviamente la sua funzione è molto ridimensionata, ma quell’anello viene ancora cucito come dettaglio di sartoria e vezzo estetico.

