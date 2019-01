Il Titanic II salperà nel 2022: seguirà la stessa rotta ma avrà più scialuppe

Il Titanic tornerà a solcare le acque tra la Gran Bretagna e New York, a partire dal 2022. A Dubai stanno infatti costruendo una copia del tutto fedele all’originale. Stessi arredi, la stessa scalinata, lo stesso lusso, e tuttavia dotata delle tecnologie più avanzate del XXI secolo, che è attualmente in costruzione nei cantieri navali di Dubai.

La compagnia proprietaria, la Blue Star Lines, assicura che nell'estate del 2022 il vecchio–nuovo transatlantico più famoso del mondo compirà stavolta per intero la tratta tra Southampton in Inghilterra e New York. Il viaggio di battesimo, per scaramanzia, sarà però quello che lo porterà dalle acque del Golfo Persico alle coste della Gran Bretagna. Poi durante l'estate condurrà turisti, appassionati di storia e amanti del genere avanti e indietro tra Stati Uniti e Regno Unito e, nel resto dell'anno, navigherà intorno al mondo.











Clive Palmer, il milionario australiano che vuole ricostruire il Titanic ha diffuso anche immagini e piani tecnici della futura nave. "Offriremo una autentica esperienza di navigazione sul Titanic. La nostra nave avrà gli stessi interni di quella originale, integrati da i più moderni sistemi di sicurezza e la tecnologia del 21° secolo, così da garantire il maggior comfort possibile". Di recente è stato nominato anche un responsabile commerciale, Clive Mensink, un passato nel campo minerario con la Queensland Nickel.













Niente timori: un sistema di sicurezza di ultima generazione proteggerà la navigazione del transatlantico da iceberg e da qualsiasi altro pericolo, mentre i passeggeri potranno godere la vita di bordo e le atmosfere scintillanti di altri tempi, immortalate nel film del 1997 di James Cameron, ispirato alla storia vera di un amore scoppiato tra due giovani appartenenti a due classi differenti, l'aristocratica Rose, interpretata da Kate Winslet, e il proletario Jack, impersonato da Leonardo DiCaprio.







Se nella realtà di oltre un secolo fa i poveri viaggiavano stipati nelle viscere della nave, nel nuovo Titanic ci saranno cabine dignitose per tutti. E, c’è da scommetterci, i viaggiatori faranno la fila per immortalarsi nel pozzetto di prua, dove Kate Winslet e Leonardo DiCaprio si abbracciano e baciano appassionatamente scrutando l’Oceano, in una delle scene cult del film di James Cameron.

