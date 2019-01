Uno dei giochi più amati dagli italiani è la lotteria istantanea Gratta e Vinci. A oggi, ne esistono in circolazione oltre sessanta tipologie diverse e il loro costo va da un euro a 20 euro. Va subito precisato un aspetto: si tratta comunque di gioco d’azzardo e non si diventa ricchi sfidando la sorte. Il confine tra una piccola scommessa e la ludopatia, purtroppo, è molto labile e i dati lo testimoniano.

Detto questo, aguzzando l'occhio è possibile accrescere le possibilità di vincere. In generale, è meglio evitare il primo e l'ultimo biglietto del blocco, perché è assai improbabile che i biglietti vincenti siano quelli. Statisticamente parlando, poi, nella serie "Il Milionario" i biglietti vincenti si trovano posizionati tra quelli che hanno numero di serie dallo 001 allo 031. Sempre nella serie "Il Milionario", ci sono cifre indicative riportate sul biglietto che indicano senza nemmeno aver grattato se vinceremo qualcosa e quanto.











Nello specifico, CN% indica 5 euro, DCC 10 euro, QNN 15 euro, VNT 20 euro, VNC 25 euro, QQC 50 euro, CNT 100 euro e QQN 500 euro. Tutte le altre sigle sono invece perdenti, ad esempio DCV, DTQ, DTN. Raramente ci sono due biglietti consecutivi vincenti, ma ci sono almeno alcune vincite in ogni pacco di biglietti. Pertanto, se sai che un biglietto vincente è già stato acquistato da un determinato pacchetto, smetti di giocare per qualche giorno e torna in seguito.













Nel serie di Gratta e Vinci che hanno il lingotto stampato sul biglietto dovete stare molto attenti all'intestazione che compare in alto. Se infatti in essa è già stampato appunto il lingotto sapremo già che nel pacco della serie successiva non saranno presenti biglietti vincenti. Attenzione anche alla posizione della lettera C sul biglietto. La lettera C accanto al 2 indicherebbe che due biglietti successivi a quello che avete in mano è molto probabile che ci sarà una vincita consistente.







Quale Gratta e Vinci conviene compare? Gratta e Vinci da 5 euro. Battaglia Navale: un biglietto ogni 3,23 è vincente. Doppia Sfida: un biglietto ogni 3,74 è vincente. Il Miliardario: un biglietto ogni 4 è vincente. Gratta e Vinci da 10 euro. Il Regno delle Gemme: 33% dei biglietti è vincente. Soldi Cash 500: un biglietto vincente ogni 3,68. Sfida al Casino: 29,78% dei biglietti è vincente. Per quanto riguarda i Gratta e Vinci da 20 euro troviamo i Magnifici 1000: 36,87% dei biglietti è vincente. Nuovo Maxi Miliardario: 36,87% dei biglietti è vincente. Mentre nei Gratta e Vinci 10X troviamo un biglietto vincente ogni 2,88.

