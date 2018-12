Anche tu hai un trombamico? Il trombamico è quell’amico che è più di un amico ma meno di un fidanzato. Con il trombamico si fa sesso, ovviamente, ma non si hanno i problemi che di solito si hanno con un fidanzato a livello di rapporto. Insomma, è un rapporto sciolto e che ha più vantaggi che svantaggi.

In genere tra trombamici ci si vede per fare sesso. E si fa sesso senza scrupoli e senza limiti. Il tenore dei messaggi tra trombamici è il seguente: "Hey, che fai?" "Niente, tu?" "Ci vediamo?" e ci si incontra per fare sesso. Generalmente gli incontri tra trombamici si consumano nel week-end, dopo la serata con gli amici. Dopo essersi divertiti con gli amici, ci si scatena tra le lenzuola col trombamico. Il bello di avere un trombamico? Il trombamico ti conosce e sa come soddisfarti. Non vuole troppo da te e non ti annoia con gelosie o cose simili. O almeno non dovrebbe altrimenti che trombamico è?











Insomma il trombamico è la perfezione? Non proprio: ci sono situazioni in cui la trombamicizia può creare non pochi danni al sistema emotivo. Capiamo bene quando una trombamicizia diventa pericolosa. I segnali che devono farti preoccupare: 1) ci pensi spesso. Se lui è il primo pensiero del mattino e l'ultimo prima di chiudere gli occhi, non è un bene. 2) Un suo messaggio ti cambia l'umore. Appena ti scrive sei super felice e se non si fa sentire hai l'umore sotto le scarpe? Forse per te non è solo un trombamico. E per lui? Come stanno le cose? Capiscilo quanto prima.













3) Non hai occhi che per lui. Non c'è uomo che ti interessi a parte lui? Molto male. Vuol dire che tra voi non c'è solo una trombamicizia. 4) Controlli i suoi social per vedere se qualcuna ha messo cuoricini o pollici alzati. Considera che neanche le fidanzate fanno certe cose, quindi dovresti ridimensionarti. Perché sarà pure un rapporto spensierato ma i rischi della trombamicizia sono numerosi (e li conoscevi ancor prima di impelagarti in una storia come questa.





Non sei l’unica donna della sua vita. E non sei l’unica trombamica. Questa cosa a molte dà fastidio. A un certo punto può capitare che il sesso non basti più: inizi a cercare l’uscita a cena, magari a coppie con l’amico di lui e la fidanzata. Sappi che durerà poco perché lui ti ricorderà su che cosa si fonda il vostro rapporto. Altro rischio da non sottovalutare? Il suo fidanzamento… “Non possiamo più vederci mi spiace. Ho una ragazza ed è una storia seria”, prima di arrivare a questo punto per poi sprofondare per la delusione, cerca di capire quanto sia una trombamicizia (o se sia qualcosa di più).

