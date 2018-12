Kate Middleton e Meghan Markle, il pranzo di Natale con la Regina Elisabetta a Buckingham Palace è andato. Pranzo d’ordinanza al quale, a star a sentire il gossip, avrebbero fatto volentieri a meno, ma un no alla sovrana era da escludere a priori. Naturalmente le duchesse erano accompagnate dai rispettivi consorti, William e Harry che, sostiene sempre il gossip, risentirebbero e non poco delle tensioni tra le mogli. Al tradizionale evento natalizion a Buckingham partecipano tutti i più importanti membri della famiglia reale, ma quest’anno c’è stata una grande assente: Camilla Parker Bowles.

La moglie del Principe Carlo si è infatti presa una brutta influenza e ha dovuto disertare, ma tanto si sapeva che l'attenzione si sarebbe concentrata tutta sulle 'cognate nemiche'. E nonostante non siano disponibili (come ogni anno) le foto del pranzo, dunque gli scatti del look delle duchessine, si conoscono tutti i dettagli. Sorpresa: non solo Kate. Anche Meghan ha riciclato l'abito.











Quindi Meghan copia Kate dandosi al riciclo di cui la Middleton è maestra? O forse è stata consigliata in questo senso, per mostrarsi anche lei attenta agli sprechi? Chissà. Ma ci sono comunque delle differenze (sostanziali) di 'zeri' nei look sfoggiati per il pranzo di Natale. Partiamo dalla moglie di William, che come fa spesso ha deciso di puntare su un outfit già visto. Si tratta di un vestito rosa con fiocco di Stella McCartney indossato la prima volta nel giugno 2011, al party di compleanno del principe Carlo.













A detta dei beninformati quell'abito è stato un vero affare perché nonostante il prezzo di cartellino fosse di oltre 1400 sterline, Kate l'ha avuto per 305. Hai capito… Ma andiamo avanti e passiamo a Meghan. È la prima volta che l'ex attrice di Suits ricicla un abito e lo fa con un vestito floreale di Erdem che aveva già indossato nel 2016 per parlare di moda in tv, quando nemmeno immaginava che sarebbe diventata la moglie di Harry.







Nel dettaglio, la bella Meghan si è presentata al pranzo di Natale con l'abito a collo alto con trasparenze colorate che le sarebbe costato un migliaio di sterline. Ma la vera star dell'outfit – udite, udite – pare fosse un bracciale di Cartier a quattro zeri. Come riporta Il Messaggero, costerebbe 140mila sterline, l'equivalente di 155mila euro. Alla faccia del risparmio! Hai capito (parte seconda)…

