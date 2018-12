Auguri di Natale WhatsApp 2018. Il Natale è una festa amata da grandi e piccoli, riunisce le famiglie e gli amici. Un’occasione per decorare la casa con mille luci, per addobbare l’albero e per preparare piatti ricchi e riunirsi alla famiglia grazie alla cena della Vigilia al menu del 25 dicembre e 26 dicembre. Un momento da dedicare alla famiglia e alle persone amate grazie anche al tradizionale scambio di regali. Ma anche un momento per condividere messaggi d’amore, divertenti grazie ai social network e agli smartphone.

Auguri di Natale WhatsApp 2018 – frasi e immagini

Il mezzo più diffuso attualmente per gli auguri natalizi è WhatsApp, la famosa app che ormai ha soppiantato sms e i mai decollati mms, a favore di un metodo più facile e gratuito per inviare messaggi animati o addirittura video ai propri amici su WhatsApp. Ecco una raccolta di frasi per gli auguri di Natale che potrete utilizzare nei prossimi giorni sia per scrivere i biglietti dei vari regali che per augurare buone feste ad amici, colleghi e parenti utilizzando una delle app per la messaggistica istantanea tanto in voga in questo momento, come Whatsapp e Telegram, dove tra l’altro è possibile utilizzare degli adesivi di Natale molto simpatici. (Continua a leggere dopo la foto)











Auguri di Natale WhatsApp 2018

Sarà Natale quando il sorriso degli angeli parlerà tutte le lingue del mondo. Sarà Natale quando le stelle brilleranno senza confini di cielo. Sarà Natale quando l’inno dei popoli canterà in un unica sola canzone. Sarà Natale quando nei cuori degli esseri umani il nome di ogni Dio avrà il volto dell’amore.

Sorridi amore, oggi è Natale e tu sei il mio regalo! Ti amo, buon Natale.

Natale per me significa guardare l’albero di Natale e scoprire che il dono più bello è qui accanto a me.

Natale può essere molte cose o poche, per me Natale è ogni giorno che tu stai con me… ti amo! Auguri, amore mio.

Che questi giorni di festa, ricchi di serenità, ti portino tanta pace e fortuna. Tanti auguri di buon Natale!

È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino. (Continua a leggere dopo la foto)













Ultimamente vanno di moda anche gli aforismi. Esistono persone che sono riuscite a passare alla storia lasciandoci in dono bellissime frasi celebri. Scrittori, artisti, scienziati, filosofi che in poche parole hanno saputo amalgamare grandi emozioni e pensieri assolutamente emozionanti e profondi. Ecco le frasi che potete utilizzare per augurare buon Natale.

Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mia madre mi portò a vederlo in un grande magazzino e lui mi chiese l’autografo (Shirley Temple)

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa (Charles M. Schulz)

E se invece venisse per davvero?

Se la preghiera, la letterina, il desiderio

espresso così, più che altro per gioco

venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero

si avverasse? (Dino Buzzati)

Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma…se questo manca basterà l’amore (Jesse O’Neill)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento! (Gianni Rodari)

L’umanità è una grande e immensa famiglia … Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale (Papa Giovanni XXIII)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi (Charles Dickens)

(Continua a leggere dopo la foto)

Auguri di Natale WhatsApp 2018 – altre frasi

La simpatia non va mai in ferie e anche a Natale è possibile inviare auguri spiritosi che certamente rallegreranno le giornate dei tuoi cari. Ecco qualche idea simpatica da inviare per augurare buon Natale.

Si cambia auto, casa, vestiti, ragazzo, le scarpe, il look, il lavoro, l’anno; ma mai gli amici! Buon Natale!

Con la crisi si deve risparmiare su qualcosa, quindi: Buon Natale, Buon 2017, ti porti tante cose Babbo Natale, buon compleanno e già che ci siamo anche una Buona Pasqua.

Quest’anno non aspettarti regali. Sono al bar con Babbo Natale e credo che qui le cose andranno per le lunghe!

Per questo Natale avrei voluto inviarti qualcosa di divertente, sorprendente, tenero, sexy, dolce e molto divertente. Poi però fortunatamente ho cambiato idea! Buone feste!

Quest’anno troverai la felicità, la salute, l’amore, il denaro, la pace e tutto il necessario. Quel che non trovi cercalo su Google.

Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Ecco, hai appena ricevuto un abbraccio a distanza. Buon Natale!

La ‘tempesta di Natale’. Meteo: tregua finita, maltempo pronto ad abbattersi sull’Italia