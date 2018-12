Cosa ci riserva il 2019? Amore, fortuna e salute, l’astrologa Ada Alberti ha svelato l’oroscopo del 2019 sul suo sito e segno per segno ha raccontato come sarà il nuovo anno. Partiamo dall’Ariete: l’astrologa ha affermato che il nuovo anno potrà essere particolarmente proficuo per i nati di marzo. Il segno potrà riuscire in vari ambiti se farà leva sulle sue capacità e si impegnerà a fondo nei nuovi progetti. Bene l’amore per chi è in coppia, mentre i cuori solitari avranno l’occasione di fare incontri proficui.

Il 2019 sarà un anno di forte passione per il Toro che vedrà risalire il conto in banca. L'astrologa ha affermato che i Gemelli vivranno cambiamenti importanti con nuovi equilibri in campo affettivo e lavorativo. Il Cancro chiuderà i rapporti che non funzionano in amore e sul lavoro. Il nuovo anno vedrà brillare il Leone in amore. Il segno potrà agire. La Vergine per Ada Alberti dovrà limitare le spese. Il 2019 sarà impegnativo ma di ripresa e crescita.











Proseguiamo con il segno della Bilancia, che nel 2019 potrà pensare a nuovi progetti di coppia, mentre lo Scorpione sarà molto apprezzato a livello professionale e potrà vivere cambiamenti sul lavoro. I single del Sagittario, secondo Ada Alberti, vivranno nuovi amori, mentre chi è in coppia potrà pensare ad allargare la famiglia. Le novità nel 2019 riguarderanno anche la professione. La fine del nuovo anno sarà prolifera per il Capricorno che dovrà però tutelare i passi avanti fatti in amore e nel lavoro nel 2018.









Per quanto riguarda il segno dell'Acquario, Ada Alberti ha affermato che, saranno favoriti i viaggi e le nuove conoscenze. L'amore porterà nuovi flirt per i single e novità per le coppie. I Pesci dovranno capire cosa vogliono dal futuro e questo li porterà a cambiare in positivo la loro vita. Ada Alberti, oltre a svelare l'oroscopo del 2019 sul suo sito (Adaalberti.com) è stata protagonista venerdì scorso a Mattino Cinque, che ha chiuso in occasione delle feste. Nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco vecchi l'astrologa ha svelato l'oroscopo settimanale di Natale.



L’astrologa Ada Alberti, dal 2003 moglie di Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, tornerà protagonista a gennaio anche a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, per svelare, ogni venerdì, le previsioni del weekend e dare un voto ai dodici segni dello zodiaco in base all’andamento della sfera affettiva e di quella lavorativa.

