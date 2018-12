Non solo le cartolina di Natale di William e Kate Middleton e di Carlo e Camilla. Anche Meghan Markle e Harry quest’anno hanno reso pubblico il loro biglietto-ritratto di auguri. Ed ecco che, viste le tensioni e la competizione mediatica tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex, si apre inevitabilmente un’altra ‘guerra’ a colpi di fotografie ufficiali per le feste. "Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è migliore di quello di Will e Kate?”, titola Sky News che, come riporta l’Huffington Post getta ancora più benzina sul fuoco sui presunti dissapori tra le due coppie reali e, soprattutto, fra le due cognate.

Sono cartoline di auguri molto diverse. Quella di Kate e William è la tradizionale foto di famiglia: c’è Kate con in braccio Louis, nato lo scorso aprile; c’è papà William, che in jeans e una camicia a quadri molto informale è circondato dai primi due figli, George, 5 anni compiuti la scorsa estate e un po’ timido in pubblico, e Charlotte, 3 anni e, al contrario, sempre più disinvolta di fronte all’obiettivo. (Continua dopo la foto)

A immortalarli il fotografo Matt Porteous, che è una new entry. Lo scatto natalizio, che probabilmente risale a un paio di mesi fa visto l’abbigliamento autunnale, è stato realizzato nel giardino di Anmer Hall, la dimora nel Norfolk, e più di tutti salta all’occhio l’ultimo arrivato in famiglia, che accenna persino un sorriso al fotografo. Ma anche Baby George e Charlotte sono un amore. E inutile aggiungere che la foto per gli auguri di Natale dei duchi di Cambridge è già virale in rete. (Continua dopo la foto)

Già che ci siamo, anche il principe Carlo e Camilla hanno voluto augurare buone feste. Negli stessi attimi in cui appariva la foto di William e famiglia sul profilo ufficiale di Kensington Palace, ecco arrivare su quello di Clarence House anche quella del primogenito di Elisabetta II e della moglie. Nella foto, scattata dal fotografo reale Hugo Burnand, che ha realizzato anche le foto ufficiali delle nozze di Kate e William, sono seduti su una panchina nel loro giardino e si guardano a vicenda. (Continua dopo foto e post)

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.

The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 dicembre 2018