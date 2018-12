Natale si avvicina e la royal family, almeno quasi tutta, si appresta a trascorrerlo a Sandringham. A questo proposito, una delle ultime soffiate riguarda proprio la coppia più in vista. Ovviamente stiamo parlando di Harry e Meghan Markle, che tra qualche mese daranno il benvenuto al primo erede. Per loro questo sarà il secondo Natalea corte, ma soprattutto il primo da quando sono marito e moglie. I duchi di Sussex, però, trascorreranno l'intera mattinata del 25 dicembre separati. No, non pensate subito male. Ai rapporti che ultimamente sembrano essere molto tesi tra Meghan e il resto della famiglia reale.

Come riporta il Mirror, infatti, la tradizione vuole che gli uomini e le donne non si incontrino, il giorno di Natale, prima dell'ora fissata per il pranzo. Si tratta, come specificano anche alcuni cuochi che hanno servito la famiglia reale, di un'antica tradizione che riguarda tutte le famiglie aristocratiche britanniche. Harry e Meghan passeranno il Natale insieme al resto della famiglia reale, mentre William e Kate, trascorreranno le feste con la famiglia Middleton. (Continua dopo la foto)

Di voci sulla rivalità tra le cognate reali i tabloid e la rete sono pieni. Addirittura – altro rumor dell’ultima ora – pare che la regina Elisabetta abbia voluto incontrare Kate. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, la duchessa di Cambridge sarebbe stata convocata per un tè a tu per tu con la sovrana e il motivo di tale colloquio è proprio Meghan Markle. Chissà che si saranno dette e come andrà a finire. Ma visto che il Natale si fa sempre più vicino è già arrivato il momento di diffondere la tradizionale cartolina di famiglia. (Continua dopo la foto)

L’ha già diffusa il profilo social di Kensington Palace ed è meravigliosa. C’è Kate con in braccio Louis, nato lo scorso aprile; c’è papà William, l’erede al trono che in jeans e una camicia a quadri molto informale è circondato dai primi due figli, George, 5 anni compiuti la scorsa estate e un po’ timido in pubblico, e Charlotte, 3 anni e, al contrario, sempre più disinvolta di fronte all’obiettivo. A immortalarli il fotografo Matt Porteous, che è una new entry. (Continua dopo foto e post)

Lo scatto natalizio, che probabilmente risale a un paio di mesi fa visto l’abbigliamento autunnale, è stato realizzato nel giardino di Anmer Hall, la dimora nel Norfolk, e più di tutti colpisce l’ultimo arrivato in famiglia, che accenna persino un sorriso al fotografo. Inutile dire che la foto per gli auguri di Natale è già virale in rete. Negli stessi attimi, poi, dal profilo di Clarence House ecco anche quella di Carlo e Camilla. Il primogenito di Elisabetta II e la moglie sono seduti su una panchina nel loro giardino e si guardano a vicenda. A scattarla è stato il fotografo reale Hugo Burnand, che ha realizzato anche le foto ufficiali delle nozze di Kate e William.

Meghan Markle è incinta di due gemelle, c’è la “prova”