L’inverno non è ancora ufficialmente arrivato ma manca ormai davvero poco. Nel frattempo abbiamo ritirato fuori dall’armadio tutti i maglioni dell’inverno precedente.

Ah, se non ci fossero i maglioni… Che inverno sarebbe? Lana, cachemire, sottile, pesante, lungo, corto: ne abbiamo di tutti i tipi e li amiamo tutti allo stesso modo. Peccato, però, per quel problema grosso che hanno tutti i maglioni… Come quale problema? I pelucchi, no? Che siano maglioni costosi o economici, che siano di lana o di cachemire non importa, i pelucchi colpiscono implacabili ogni singolo maglione e non c’è cosa che si possa fare per evitarlo. Accidenti, però… Ma che fare? Mica si può rifare ogni inverno tutto il guardaroba no? Esatto. E allora troviamola una soluzione a quei maledetti pelucchi, no? Antipatici e antiestetici, spuntano indesiderati soprattutto nelle superfici più soggette a sfregamenti: sui fianchi, sui bordi delle tasche, sotto le ascelle. Continua a leggere dopo la foto

L’effetto che diamo? Quello di donne trascurate. E questo non è giusto perché non è la verità. E allora scopriamo quali sono le soluzioni per eliminare dai nostri amati maglioni quegli odiosi pelucchi. Spazzole con manici di legno, nastro bioadesivo, panno, asciugamani, rasoio, sono alcuni degli oggetti che vi serviranno per eliminare gli odiosi pelucchi. Davvero? Esattamente… Il maglione è delicato? La soluzione è un asciugamano bagnato da strofinare delicatamente sulla maglia. Continua a leggere dopo la foto

Il secondo metodo prevede l’utilizzo di una spazzola per tessuti. Come va usata? Avvolgete la superficie con un panno e fermatelo con del nastro adesivo. Poi avvolgete la superficie con due strisce di nastro bioadesivo in modo che attirino e trattengano i pelucchi. Ma non è tutto: il terzo metodo prevede l’utilizzo di un rasoio da passare con delicatezza sul maglione. Questo metodo è molto efficace soprattutto per togliere la lanugine che è rimasta incastrata in profondità fra le fibre. Prendi la lama e appoggiala all'estremità superiore del maglione. Trascinala delicatamente verso il basso per pochi centimetri. A questo punto sollevala e scuotila per eliminare i pelucchi che si sono accumulati. Continua a leggere dopo la foto

Fai attenzione: i movimenti, per ognuno di questi metodi, devono essere leggeri, in modo da non rischiare di danneggiare i vostri maglioni. Dunque che cosa aspetti? È arrivato il momento di mettersi all’opera per rimettere in sesto tutti i maglioni dell’armadio. Ricorda: ci vuole tanta pazienza. Ma il lavoro paga! Ah! Ovviamente non ve lo abbiamo detto ma è scontato: tra gli altri rimedi per salvare i maglioni c’è il levapelucchi elettrico.

Dietro le quinte del potere Business.it

”8 euro al giorno”. Criticata per aver indossato maglioni preziosissimi e sandali da quasi 3 zeri, Agnese Renzi ha scelto una vacanza low cost. Dove è andata in villeggiatura con la figlia

fbq('track', 'STORIE');