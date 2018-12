Dicono che il matrimonio di Meghan Markle e Harry durerà “al massimo 5 anni”. Secondo Christopher Wilson, giornalista, esperto di affari reali e biografo, il personale di Kensington Palace avrebbe già cominciato a scommettere sulla fine dell’idillio tra la coppia che si è giurata amore eterno il 19 maggio scorso. Le indiscrezioni e le voci sarebbero cominciate a trapelare per via del (presunto) caratteraccio della Markle.

Dopo la fuga di ben 6 assistenti personali, infatti, i rumor sull’atteggiamento poco gradito a corte della duchessa si sono fatti ancora più insistenti nel momento in cui è trapelata la notizia del trasferimento dei due al Frogmore Cottage. La coppia dice che ha solo bisogno di più spazio e di più privacy in vista della nascita, prevista in primavera, del royal baby, ma in realtà il vero motivo sarebbe un altro: a causa del carattere di Meghan, avrebbero pensato di prendere almeno temporaneamente le distanze da Kensington Palace. (Continua dopo la foto)



Si tratta di voci, è ovvio. Nulla di confermato. Così come non c’è mai stata una vera conferma sulla sempre presunta rivalità tra Meghan e la cognata Kate Middleton, altra ragione alla base del trasloco dei duchi di Sussex, secondo i maligni. A questi rumor si sommino poi quelli, infiniti, sul parto, nome e sesso del nascituro. Da settimane c’è chi giura che la Markle metterà al mondo due gemelli e sulla questione nomi al momento i più quotati sarebbero Diana e Arthur.

L’ultima ‘notizia’ riguarda invece il parto, che si fa sempre più vicino. Secondo quanto riportato dal Sun Online, anche in questa occasione Meghan avrebbe deciso di infrangere il protocollo reale e di non seguire la strada percorsa da Kate Middleton e, prima ancora, da Lady Diana. Entrambe hanno dato alla luce i royal babies alla Lindo Wing dell’ospedale St. Mary di Londra ma, a quanto pare, la Markle avrebbe tutta un’altra idea sul dove e come.

Che l’ex attrice abbia rotto e continui a rompere gli schemi è cosa nota. E il parto, a quanto risulta al Sun, non fa eccezione. La moglie di Harry avrebbe infatti pensato di partorire in acqua, più precisamente in una “piscina allestita in un ambiente rilassante”. Non è finita qui. Altre rotture col protocollo in vista: la missione della duchessa e futura mamma sarà inoltre contribuire a normalizzare l’allattamento al seno e rivoluzionare il look dell’erede: se sarà un maschietto, niente pantaloncini corti come Baby George, costretto a portarli anche d'inverno.

Dietro le quinte del potere Business.it

Kate Middleton, passione per i cerchietti. Ma c'è un motivo dietro: "C'entra Meghan Markle"