È diventato subito virale il video in cui Kate Middleton viene fermata da una fan italiana durante la sua visita al King Power Stadium di Leicester. La coppia è arrivata allo stadio per rendere omaggio al proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, morto il mese scorso in un incidente aereo e dopo aver depositato dei fiori ed essere stata a fianco del marito, si è fermata a parlare con dei fan.

Mentre la duchessa di Cambridge Kate Middleton salutava i suoi ammiratori le telecamere hanno ripreso l'incontro con una fan italiana. Quando tra la folla l’ammiratrice dice alla Duchessa di Cambridge di venire dall’Italia, la moglie di William la saluta con un “Ciao”, confessandole poi in inglese: "Il mio italiano è pessimo, ma lo farò imparare ai miei figli". (Continua a leggere dopo la foto)



Kate Middleton è vissuta a Firenze. Ha studiato l’italiano: tre ore al giorno di lezione intensiva, dal lunedì al venerdì. Accadde nel 2000. Kate Middleton oggi ha 36 anni (come William). All’epoca ne aveva 18. E decise di passare il suo gap year, il suo anno sabbatico, in Italia. Amava l’arte (la studierà, all’università), era innamorata del Rinascimento. Così passò tre mesi a Firenze. Il soggiorno costò ai Middleton più o meno 3.000 sterline: al cambio attuale, circa 3.500 euro.

Rientrata dal soggiorno italiano si iscrisse all’Università di St Andrews, dove incontrò per la prima volta il principe William. Poi il resto è storia. Intanto la casa reale è in fermento per l'arrivo, la prossima primavera, del primogenito del principe Harry e di Meghan Markle. Dopo le voci di una presunta rivalità tra Kate Middleton e Meghan, proprio la consorte di William ha spento le polemiche parlando dell'arrivo del nipotino (o nipotina).

Lo ha fatto a Leicester durante la visita nella cittadina di Leicester. Durante una visita all’università, la duchessa di Cambridge ha risposto con entusiasmo alla domanda se fosse eccitata per l’arrivo del bambino di Meghan Markle e del principe Harry d'Inghilterra: ''Sì, assolutamente. - ha spiegato raggiante la Middleton - È un momento così speciale per avere dei bambini piccoli, e ora anche un cugino per George, Charlotte e Louis. È davvero, davvero speciale!''.

