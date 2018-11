Ultimamente sono uscite notizie poco lusinghiere su Meghan Markle. Qualcuno, addirittura, ipotizza che sia già finito l’idillio tra la moglie di Harry e duchessa di Sussex e i sudditi britannici dopo le ultime indiscrezioni fuoriuscite da Buckingham Palace. Cosa è successo? Meghan sarebbe finita nel mirino di stampa e opinione pubblica per alcune spifferate di un insider alla testata britannica The Mail on Sunday. I rapporti sarebbero tesissimi, riporta la fonte, ovviamente rimasta anonima, tra la duchessa e i suoi collaboratori e anche quelli con la cognata, Kate Middelton, non sarebbero proprio idilliaci. Anzi: le due sarebbero proprio arrivate ai ferri corti.

Nel dettaglio, pare che la Markle si svegli tutti i giorni alle 5 del mattino inondando di mail i collaboratori personali, con suggerimenti, idee e consigli su come modellare il suo ruolo a corte. Mail che, sempre stando al racconto dell’insider, arriverebbero anche sei o sette volte al giorno. (Continua dopo la foto)



Anche per questa ragione, dunque, tre dei suoi collaboratori personali avrebbero rinunciato all’incarico dopo solo sei mesi di lavoro. E poi la questione Kate Middleton. Non è una novità che la loro presunta rivalità invada giornali e tabloid ma stavolta i rapporti si sarebbero raffreddati al punto che i mariti, William e Harry, avrebbero deciso di dividere ufficialmente i loro appartamenti a Kensington Palace per evitare le tensioni. Sarà vero? L’indiscrezione non è stata confermata ma, come era prevedibile, ha alimentato le voci che le hanno sempre volute nemiche.

Quelli che abbiamo appena riportato sono rumor, meglio sempre ricordarlo, ma una notizia ufficiale sulla duchessa di Sussex, che è incinta del primo figlio, c’è e riguarda proprio il ‘royal baby’ che nascerà in primavera. Manca ancora un po’, ma nemmeno troppo considerando che siamo già a Natale praticamente. Dunque la decisione di Harry e Meghan in vista della nascita del loro primo erede. Decisione confermata con un comunicato del palazzo reale.

La coppia che si è giurata amore eterno lo scorso 19 maggio ha scelto di lasciare Kensington Palace per trasferirsi in campagna a inizio del nuovo anno. Come si legge nella nota ufficiale, Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi a Frogmore cottage, ai piedi del castello di Windsor, anche se manterranno comunque il loro ufficio nel palazzo reale. Finora, da quando, un anno fa, hanno annunciato il fidanzamento, i duchi di Sussex risiedono a Kensington Palace, dove vivono anche William, Kate e i tre figli, ma presto prepareranno le valigie.

