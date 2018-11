“Se mi piacerebbe condurre il festival di Sanremo? Per il momento no, grazie”. Così risponde Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Un’intervista tutta basata sulla sua vita professionale, che in questo momento sembra andare a gonfie vele, tra televisione, blog e librerie. Il suo nuovo programma Vieni da Me, format pomeridiano in cui intervista personaggi famosi e non, infatti è partito con qualche difficoltà.

"All'inizio è così per tutte le cose nuove, ma ora siamo felici, siamo all'11% pieno. Detto questo però mi aspettavo più clemenza da parte dei social" ha detto la conduttrice, solitamente molto amata. "Gli utenti si lamentavano perché avevo lasciato un programma di successo, ma nella vita si cambia. A Detto Fatto non sapevo più cosa dare mentre questo è un programma che sento più nelle mie corde, è proprio il mio programma". Caterina usa molto spesso Instagram per comunicare con i suoi fan, ha letto quindi di prima mano tutte le reazioni, e non tutte sono state positive.



Oltre che una brava conduttrice, molto spesso i fan della Balivo le fanno una miriade di complimenti per una sua parte del corpo: i piedi. Caterina ha scherzato su questo aspetto coi conduttori, mostrando, tra l'altro, il piede alle webcam. ''Lei ha quasi un milione di followers su Instagram. Come festeggerà quando raggiungerà il milione vero e proprio?'', ha chiesto il conduttore alla padrona di casa di ''Vieni con me''. ''Li ringrazierò sicuramente, anche perché i miei fan sono molto attivi, interagiscono molto con me''. Negli ultimi anni, ha vinto per tre volte il premio Miss Piede d'Oro, una parte del suo corpo che fa impazzire i followers.

“Ve li faccio vedere ma non sono niente di che, oggi ho anche lo smalto ritoccato. Già quest'anno non ho vinto il premio e sono arrivata seconda. Volevo vincere!”. Qual è la sua taglia? "Ho un 41.5-42”. La bella Caterina ha confessato che molti sono letteralmente pazzi dei suoi piedi: "Ricevo molte mail. Ho un mondo di feticisti molto attivi. Sono Miss Piede d'oro da tre anni e voglio passare lo scettro. Li vogliono vedere coi tacchi oppure nudi". E basta scorrere i commenti delle foto sui social per leggere i messaggi di apprezzamento che le lasciano i suoi follower.

"Hai piedi bellissimi, da baciare", "Amo vederti scalza", "I tuoi piedi sono strabelli", "Grazie e ancora grazie per mostrare i tuoi perfetti piedi" e "Caterina, la maggioranza silenziosa ama i tuoi piedi". Caterina sfodera sui suoi social un gran numero di scarpe, stivali e ciabatte veramente eleganti e trendy. È sempre al passo con la moda e, ovviamente, i suoi “modelli” per calzature, i piedi appunto, sono sempre in primo piano e bellissimi anche “senza veli”. Lei si diverte tantissimo ad accontentare il popolo del web su Instagram e molto spesso pubblica scatti in cui mostra i suoi piedi.

