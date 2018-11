Far asciugare i panni in inverno può essere un vero incubo. Il freddo, la pioggia, il tempo cattivo spesso ci impediscono di stendere i panni all’aria aperta. Ne consegue che i panni ci mettono un sacco per asciugarsi. E, se non si ha un’asciugatrice, il procedimento può essere davvero terribile. Anche perché il problema è che, dopo un po’ che stanno al chiuso, i panni prendono il classico odore di umido. Odioso. Ma come fare per velocizzare i tempi di asciugatura dei panni in inverno, evitando la formazione di muffa?

Il telo protettivo è davvero utile come ci dicono? Esso ci permette di stendere il bucato all'aperto anche in caso di pioggia. Ma ci sono degli inconvenienti: il bucato potrebbe bagnarsi con l’acqua che evapora. Risultato: i panni diventano maleodoranti. Ma c’è una cosa che va fatta subito affinché i panni impieghino meno tempo per asciugarsi: cioè la doppia centrifuga. Essa elimina molta acqua e i panni si asciugheranno in fretta. Continua a leggere dopo la foto

Altra cosa importante: lo stendino, che deve essere ampio. I panni, in questo modo, potranno essere stesi non troppo vicini tra loro. La troppa vicinanza dei capi comporta infatti un difficile ricircolo di aria con conseguente formazione di muffa, batteri, germi e formazione di cattivo odore di stantio, che spesso assumono i panni. Altra cosa importante: il posizionamento dei panni sullo stendino: i capi più pesanti vanno nelle prime file e quelli più leggeri e facili da asciugare nelle file centrali. Continua a leggere dopo la foto

Altra soluzione potrebbe essere lo stendibiancheria elettrico dotato di barre riscaldanti. Forse non tutti sanno che il deumidificatore contribuisce a far asciugare velocemente i panni. Tra l’altro, il deumidificatore evita che si formi della muffa sui muri, oltre che sugli indumenti. Per non spendere troppo di elettricità, usatelo di notte quando l’energia costa meno. Che dire del termosifone? Non male. Gli indumenti più piccoli, come slip e calzini, possono essere sistemati sulla parte superiore del termosifone ma attente a non appoggiarli direttamente quando sono troppo bagnati visto che potrebbero rovinarsi.

Qualora si formasse del cattivo odore sui panni, cosa si fa? Oltre a seguire i consigli di cui sopra, potete preparare una miscela da spruzzare sui capi dopo l'asciugatura. In un contenitore spray versa 250 ml di acqua distillata e 15 gr di bicarbonato. Fai sciogliere bene e aggiungi 3-4 gocce di olio essenziale alla lavanda. Questo spray renderà profumato il bucato e più fresco l'ambiente.

