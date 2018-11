Kate Middleton, ogni giorno ne scopriamo una. Tralasciando le voci sul suo presunto malessere, quelle sulla sua salute che da mesi starebbe preoccupando i sudditi, ultimamente stanno uscendo diversi altarini sui look sfoggiati dalla duchessina, da sempre considerata icona fashion, oltre che regina di outfit riciclati. A questo ultimo proposito, abbiamo scoperto di recente il perché di tanta monotonia agli ultimi eventi ufficiali. Okay indossare più volte uno stesso abito, gesto apprezzatissimo, ma ci si è anche accorti che succedeva un po’ troppo spesso.

All’evento di beneficenza alla BBC Broadcasting House di Londra con il marito William, Kate ha addirittura indossato un vestito per la terza volta nella storia! Era quello blu firmato Emilia Wickstead, per la cronaca. E che dire di quello turchese, firmato Jenny Packham, che la duchessa ha (ri)sfoggiato ai Tusk Conservation Awards? Non starà un po’ esagerando con tutti questi ricicli, ci si è chiesto? (Continua dopo la foto)



I tabloid britannici hanno quindi iniziato a indagare e scoperto che in realtà Kate Middleton non fa più shopping per una ragione ben precisa: è rimasta senza stylist. Prima di andare in congedo di maternità, infatti, era Natacha Archer a occuparsi dei suoi look, ma si è presa qualche mese di pausa visto che a dicembre diventerà mamma. Tornerà, presumibilmente, a vestire la Middleton a primavera 2019. Mistero svelato, insomma.

Ricicli a parte, si è notato anche che ultimamente la duchessa ha una forte passione per i cerchietti. Raramente ha indossato infatti i tradizionali cappellini, preferendo i cosiddetti ‘handband’. Anche in questo caso ci si è chiesti se dietro ci fosse un motivo. Beh, a quanto pare non solo c’è, ma c’entrerebbe proprio Meghan Markle, la moglie di Harry, in questa scelta della duchessa di Cambridge.

Come riporta il Mail Online, la stylist Rochelle White avrebbe rivelato il perché di tutti questi cerchietti al posto dei cappellini: “Penso che Kate voglia cercare di distinguersi da Meghan. Sono state paragonate molto di recente per quanto riguarda le loro scelte in fatto di look. Kate ha messo a punto il suo stile e il suo status nel corso degli anni e penso che sia diventata più fiduciosa nel ruolo reale che ricopre”. E questa passione per gli headband deriverebbe dalla somiglianza con una tiara quindi. Sono come una sorta di corona (perdonateci l’azzardo) da indossare nelle occasioni ufficiali per distinguersi da Meghan. Quasi volesse dire alla cognata con cui, riporta il gossip, c’è parecchia rivalità: “Tanto la regina sarò io”.

