Kate Middleton, ‘mistero’ svelato: ecco perché ora ricicla sempre più spesso gli abiti

Voci su un presunto malessere a parte, quello che è sotto gli occhi di tutti è che da quando è tornata in pubblico, Kate Middelton ricicli in continuazione gli abiti. Lo ha sempre fatto e questa caratteristica le fa onore perché riduce gli sprechi, ma ultimamente la duchessina sfoggia solo outfit già visti e questo dettaglio, per una come lei che è considerata un’icona fashion, non è passato inosservato. Molti hanno intravisto l’ennesimo segno del fatto che non se la passerebbe bene. Sempre stanca e sempre più magra, col volto pallido e segnato dalle occhiaie e, per di più, trasandata e sciatta, oltre che monotona nei look.

Di recente, addirittura, ha indossato un vestito per la terza volta nella storia. È successo quando Kate ha partecipato all’evento di beneficenza alla BBC Broadcasting House di Londra con il marito William. In quell’occasione si è presentata con un abito blu firmato Emilia Wickstead, caratterizzato da una gonna a pieghe al ginocchio, le maniche lunghe e uno scollo quadrato. (Continua dopo la foto)



Ancora quel vestito che aveva già messo per ben due volte, come hanno notato subito i fan più attenti, Prima nel 2014, durante la messa per la domenica delle palme celebrata nella cattedrale di St Paul’s Cathedral a Dunedin, in Nuova Zelanda: poi l’anno successivo, nel 2015, in occasione di un evento a Warminster. E che dire dell’abito turchese, firmato Jenny Packham, che la duchessa ha (ri)indossato ai Tusk Conservation Awards?

Caratterizzato da una gonna in seta, una cinta sul punto vita decorata con delle pietre preziose e un corpetto scollato con dei dettagli in tulle e le maniche in pizzo, era già stato sfoggiato dalla duchessa ben sei anni fa, quando non era ancora una mamma. Non si può certo dire che non le stia un incanto anche ora, dopo 3 gravidanze, ma non starà un po’ esagerando con tutti questi ricicli, ci si è chiesto?

I tabloid britannici hanno quindi iniziato a indagare e scoperto l’arcano. Sarà pure la regina del riciclo, ma Kate non fa più shopping per un motivo ben preciso: da quando, finito il congedo di maternità, è tornata al lavoro la duchessina è rimasta senza stylist. Era Natacha Archer a occuparsi dei suoi look, ma si è presa qualche mese di pausa visto che a dicembre diventerà mamma. Tornerà, presumibilmente, a vestire la Middleton a primavera 2019. Fino a quel momento continueremo a vedere Kate con outfit già visti?

