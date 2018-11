Se già c’era preoccupazione per la salute in generale di Kate Middleton, la nuova foto apparsa sul settimanale Gente peggiora la situazione. Un passo indietro per chi è digiuno di rumor dalla casa reale britannica. Sono mesi, ormai, che si rincorrono le voci su un presunto malessere di Kate Middleton. Dopo che ha dato alla luce il principino Louis, ad aprile scorso, ha usufruito del congedo di maternità per dedicarsi esclusivamente al piccolo e agli altri due figli rinunciando così alla maggior parte degli impegni. Poi è tornata e i sospetti sono aumentati.

Già durante lo stop alla vita pubblica, durante un paio di occasioni irrinunciabili come il battesimo del terzogenito, i sudditi avevano notato una magrezza eccessiva. Come è possibile, si sono chiesti, che sia così esile dopo il parto? Qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi di una depressione post partum, tanto sembrava provata. Col passare delle settimane, i dubbi sulle condizioni di salute della duchessa, che ha un’agenda fitta di impegni, sono aumentati. (Continua dopo la foto)



Più volte, difatti, la moglie di William è apparsa col volto stanco, come svuotato, e con gli zigomi praticamente inesistenti e le occhiaie profonde. Per non parlare del suo corpo, che è la cosa che ha destato maggiore preoccupazione, e degli inciampi sul look, un tempo impeccabile, e ora trasandato e monotono. Anche l’altro giorno, durante il tour in Yorkshire col marito, nelle foto di rito è apparsa molto provata. E sempre più magra, con quel vestito blu elettrico riciclato.

Il sorriso è immancabile, ma Kate sembra accusare molta stanchezza ultimamente e i sudditi continuano a preoccuparsi ogni volta che appare in pubblico. Non c’è alcuna notizia ufficiale in merito, dunque potrebbe essere solo affaticata: tre figli sono impegnativi. Ma ora il nuovo numero della rivista Gente, in edicola da sabato 17 novembre, che dedica la copertina alla duchessa di Cambridge, apre un altro giallo. Riguarda le sue mani stavolta.

Focus sulle mani della duchessina, che come mostra l’ingrandimento fotografico fatto da Gente ha un cerotto sul dito medio. E il settimanale lancia un interrogativo: "Kate è malata?". I segnali di qualche problema ci sono: "La desquamazione dell’epidermide, le piccole lacerazioni, gli ispessimenti e le irregolarità delle unghie sono elementi che fanno presumere che la duchessa di Cambridge possa soffrire di psoriasi sulle mani", ha spiegato il professor Antonino Di Pietro, noto specialista in dermatologia alla rivista. "La psoriasi è una malattia dalle cause ignote, è autoimmune e i suoi effetti possono acuirsi nei periodi in cui il paziente è sottoposto a particolare stress", ha concluso.

