Lui è solo attratto dal tuo aspetto fisico o gli interessa anche altro? Quante volte te lo sei chiesto? Tante, tantissime. Perché, se è vero che il sesso è un bel collante in una coppia, è anche vero che, senza un qualcosa di più, il solo sesso non basta. O comunque non può far durare a lungo una storia.

Cosa sognano le donne? Un partner che le soddisfi sessualmente, che sia attratto da loro, ma che nutra anche interesse per tutto il resto. Perché una donna, più del sesso, ha bisogno di avere anche l’amore da parte del proprio uomo. Ma come si fa a capire se un uomo è veramente preso da una donna o se è interessato solo ed esclusivamente a fare sesso con lei? “Senza una connessione emotiva, la nostra relazione è triste e poco gioiosa. Noi ci sentiamo meno importanti e questo ha ripercussioni sul rapporto stesso”, ha detto la dottoressa Teresa Solomita a Bustle. Gli esseri umani hanno bisogno di essere guardati, capiti, hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro. Una donna vuole che il proprio uomo le chieda come sta e la faccia sentire amata” ha aggiunto. Continua a leggere dopo la foto

“E ancora: “Se stai con una persona che è assente sul fronte emotivo, ti sentirai incompleta”. Ma come si fa a costruire una relazione fatta anche di connessione emotiva? È una cosa che si costruisce con il tempo, con la comunicazione, passando i momenti insieme”.

È una connessione più profonda che fa sentire al sicuro. Ma come si fa a capire se un uomo è connesso anche emotivamente alla propria donna o se è solo attratto da lei per via del suo aspetto fisico? Non è facile, ma ci sono degli indizi che possono farlo capire. Le ha spiegato a Bustle la dottoressa Lucy Bischel. Continua a leggere dopo la foto

Ecco l’elenco. 1) Lui è interessato a uscire ma, quando si tratta di affrontare momenti seri e delicati, si dilegua? Qualcosa non va… Significa che non è disponibile dal punto di vista emotivo. Non bene. 2) Lui non ti dice mai ti amo ma ti dimostra “l’amore” tramite doni e fiori? Non è un buon segno. Significa che è disposto a “comprare” molto per te, ma non è disposto a darti il lato intimo. 3) Il sesso con lui è una bomba ma, alla fine del rapporto, ti sembra che ti manchi qualcosa? Manca l’emotività. E probabilmente lui è interessato più al lato fisico del rapporto che non al resto. Continua a leggere dopo la foto

4) State insieme ormai da tempo eppure, invece di sentirti felice e serena, ti senti triste e sola? Significa che lui non riesce a darti supporto. “Le persone che amano una persona disconnessa, provano un amore disperato e si sentono poco importanti”. Questo è un tipico segnale di un partner non connesso emotivamente. Se non ti chiede come stai, se è interessato solo alla propria vita o a divertirsi e stai aspettando che cambi, forse stai aspettando invano.

