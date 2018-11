Sono mesi, ormai, che si rincorrono le voci su un presunto malessere di Kate Middleton. Non l’abbiamo vista per mesi, dopo che ha dato alla luce il suo terzogenito, il principino Louis: ha usufruito del congedo di maternità per dedicarsi esclusivamente al piccolo e agli altri due figli rinunciando così alla maggior parte degli impegni pubblici. Poi è tornata e i sospetti sono aumentati. Già durante lo stop alla vita pubblica, durante un paio di occasioni irrinunciabili come il battesimo di Louis, i sudditi avevano notato una magrezza eccessiva.

Come è possibile, si sono chiesti, che sia così esile dopo il parto? Qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi di una depressione post partum, tanto sembrava provata. Col passare delle settimane, dopo il ritorno alla vita pubblica, i dubbi sulle condizioni di salute della duchessa di Cambridge è aumentata. Più volte, difatti, è apparsa col volto stanco, come svuotato, con gli zigomi praticamente inesistenti. Per non parlare del suo corpo che è la cosa che ha destato maggiore preoccupazione. (Continua dopo la foto)



Anche nel look, che è sempre stato il suo punto forte, si sono notate delle grosse differenze rispetto al passato. A diversi eventi pubblici, come il matrimonio della sua cara amica Sophie Carter, la moglie di William, che continua imperterrita a riciclare outfit, ha dato l’impressione di essere sciatta, trasandata e monotona. E dire che da quando è diventata un membro della royal family è sempre stata considerata un’icona fashion!

Il sorriso è immancabile, ma Kate sembra accusare molta stanchezza ultimamente. Non ha mai avuto quelle occhiaie, si è anche detto. E si è ‘portata’ quell’aspetto stanco e pallido anche durante il tour nello Yorkshire a cui lei e il marito, hanno presenziato nello stesso giorno in cui si è poi tenuta la festa di compleanno per i 70 anni del Principe Carlo, il 14 novembre scorso. I duchi hanno visitato la sede della McLaren e una charity voluta da Lady Diana che assiste i senzatetto dove la duchessa, con un abito blu riciclato che le sta anche largo, ha anche aiutato a preparare il pranzo e a servirlo in tavola.

Le foto della giornata, che sicuramente sarà stata impegnativa e stancante, parlano da sole. Sempre più magra con quell’abito, ovviamente, riciclato, che le sta largo sul punto vita, già sottilissimo. E poi il volto, molto provato. Eppure poche ore dopo, grazie evidentemente al make up impeccabile, ha stupito tutti. Più tardi, infatti, la coppia è tornata a Londra a bordo di un elicottero per non mancare al party di Carlo. Sempre magra, certo, ma occhiaie e stanchezza sparite: la Middleton è apparsa molto più distesa e raggiante nelle pochissime foto dell'evento diffuse. Insomma, si è come 'riscattata'.

Dietro le quinte del potere Business.it

Royal family, nuova foto del principino Louis: fan impazziti