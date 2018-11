Il principino Louis è nato il 23 aprile 2018. È il terzogenito di William e Kate Middleton, il fratellino di George e Charlotte, ma pur avendo quasi sette mesi l’abbiamo visto pochissimo. È apparso in pubblico solo due volte fino ad oggi, ovvero fuori l'ospedale, a poche ore dal parto, e negli scatti ufficiali realizzati il giorno del battesimo, quindi diverso tempo fa ormai. È evidente che i duchi di Cambridge vogliano preservare la sua privacy, tenendolo il più possibile lontano dai riflettori, ma la curiosità degli amanti della casa reale inglese, che vorrebbero avere aggiornamenti continui sulla crescita del principino, ora è stata soddisfatta.

È infatti stata diffusa una nuova fotografia di Louis mai vista prima dopo quelle che abbiamo citato. Ed è una foto speciale perché il piccolo è ritratto in braccio a mamma Kate ma in compagnia del principe Carlo che, come lui stesso ha rivelato di recente, viene affettuosamente chiamato ‘nonno Galles’ dai suoi nipotini più grandi, cioè Baby George e la piccola Charlotte. (Continua dopo la foto)



Com’è ormai noto, Carlo, che è il primo nella linea di successione al trono britannico, il 14 novembre festeggia un traguardo importante: spegne 70 candeline. E oltre alla festa in grande stile organizzata per il principe con tutta la royal family, il padre di William e Harry è anche il protagonista di un documentario sui suoi successi, ma anche sulle sue abitudini e il suo temperamento. È uscita anche una sua autobiografia per l’occasione: “Charles At Seventy: Thoughts, Hopes and Dream”.

Si tratta di un libro in cui il primogenito della regina Elisabetta e di Filippo, duca di Edimburgo, si racconta attraverso la lunga intervista rilasciata al corrispondente reale Robert Jobson. Una biografia in cui torna a parlare della sua vita privata, matrimoni con Lady Diana e con Camilla Parker-Bowles compresi. E per festeggiare i 70 anni, Carlo ha voluto anche farsi immortalare al fianco dell'ultimo dei nipoti, Louis che, appunto, è nato quasi 7 mesi fa ma è apparso solo due volte in pubblico finora.

Tucked away in tonight’s @BBCOne documentary on Prince Charles at 70 was a @ChrisJack_Getty picture of grandad with Prince Louis 📷 pic.twitter.com/S8zrZRMvQR — Chris Ship (@chrisshipitv) 8 novembre 2018





Per questo motivo, oltre alla tenerezza dello scatto stesso, la foto ha fatto subito il giro dei giornali e del web: l’ultimo membro della royal family (per poco, perché a primavera nascerà l’erede di Harry e Meghan) è in braccio a mamma Kate, impeccabile in un abito a pois blu e bianco, e, con indosso una t-shirt bianca e dei bermuda azzurri, gioca con il nonno stringendo le sue mani. Non si vede benissimo perché inquadrato di spalle, ma lo sguardo di Carlo dice tutto. Davvero una bellissima foto. E chissà quale sarà la prossima occasione in cui rivedremo il principino.

Dietro le quinte del potere Business.it

Meghan Markle, la segretaria si licenzia. La duchessa è scontrosa, acida e dispotica