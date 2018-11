La neo-duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, resta fortemente legata alla realtà anglo-americana, anche se oramai è una cittadina inglese a tutti gli effetti. Non solo la maggioranza degli abiti che indossa, come borse, scarpe e accessori, sono a maggioranza a “stelle e strisce”, sono anche i suoi modi di fare da (ex) attrice che non riescono a convivere con le convenzioni di palazzo.

Come riportano molti giornali inglesi, Meghan Markle vuole essere a tutti i costi una duchessa anti-convenzionale, vuole far trasparire un’immagine più vicina alla gente comune, distante dal lusso e dallo sfarzo. Ma quello che sta venendo alla luce come più problematico è il suo atteggiamento complessivo. È di due giorni fa la notizia delle improvvise dimissioni della sua segretaria personale, dopo soli sei mesi di lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)



Un fatto strano, considerato quanto quella posizione possa risultare ambita. Ma è una ''fuga'' che conferma le indiscrezioni su una Meghan dispotica e arrogante con lo staff di Kensington Palace. Pare anche che alla vigilia del matrimonio abbia litigato con Elisabetta perché aveva scelto una tiara che ragioni di opportunità sconsigliavano di indossare. Al centro della questione, come detto, una tiara che l’ex attrice avrebbe voluto indossare nel suo grande giorno ma non le è stata concessa.

Il monile in questione è un’antica tiara con smeraldi, le cui pietre potrebbero provenire dalla Russia - una nazione con cui il Regno Unito preferirebbe evitare attriti, dati i rapporti tesi a seguito della vicenda dell’ex agente segreto Sergej Skripal’. Tuttavia, nonostante la sua prima scelta non sia stata approvata, Meghan ha dichiarato appena un mese fa di sentirsi fortunata per aver potuto scegliere la tiara della Regina Mary con diamanti e una fascia di platino. Si tratta di un gioiello importante, perché fa parte della collezione privata di Elisabetta - la Regina Mary è stata infatti sua nonna, la madre del papà dell’attuale sovrana Re Giorgio VI.

Quando però l’attuale duchessa di Sussex si espresse a favore della tiara Russa, la Regina disse al Principe Harry, riferendosi alla sua sposa: "Avrà la tiara che le darò". Alla fine Meghan ha dovuto cedere, ma Harry, succube e adorante, andava in giro urlando per i corridoi che ''ciò che Meghan vuole , Meghan ottiene''. La Regina pare non fosse neppure troppo d’accordo che Meghan indossasse il velo per il Royal Wedding, essendo una donna divorziata.

