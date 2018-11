Non devono essere giorni tranquilli a Buckingham Palace. Stando ai rumor che ultimamente circolano con molta insistenza, c’è maretta in questi giorni tra Kate Middleton e la regina Elisabetta II. Anzi, a volerla dire tutta, voci di corridoio sostengono che la duchessa di Cambridge sia furiosa con la sovrana. Motivo? Kate non riuscirebbe a digerire la decisione di Sua Maestà di invitare la madre di Meghan Markle al tradizionale pranzo di Natale della royal family a Sandringham. Secondo fonti vicine a Palazzo, infatti, la regina avrebbe chiesto a Doria Ragland di trascorrere insieme il Natale.

Un gesto molto premuroso, si è detto, da parte di Elisabetta, che sottolinea così il suo rispetto per la Duchessa del Sussex incinta. La madre della moglie di Harry è l’unico membro della famiglia di Meghan che ha partecipato al matrimonio e soprattutto che ha avuto un minimo rapporto con i Windsor. E tra l’altro, secondo indiscrezioni, dovrebbe anche trasferirsi a Londra per occuparsi a tempo pieno del nipotino. (Continua dopo la foto)



Un omaggio, questo della regina a Meghan, che rompe quindi la tradizione di famiglia, considerando che l’invito non è mai stato ricevuto dai coniugi Middleton, e che ha lasciato sorpresi tutti. Kate in primis, a quanto dicono. La sua famiglia, infatti, non ha mai ricevuto un tale onore nonostante lei sia sposata con William dalla bellezza di sette anni. Carole e Michael Middleton hanno partecipato coi reali alla messa di Natale, ma mai al pranzo a Sandringham. Mai successo.

Come sempre non è data sapere la vera reazione della duchessina a questo privilegio concesso solo e soltanto alla cognata, ma le voci che arrivano da Palazzo vanno tutte in questa direzione: non l’avrebbe presa affatto bene. Secondo gli esperti, il gesto di Elisabetta è di benevolenza nei confronti di Meghan che, a differenza della cognata, non ha parenti in Inghilterra e dunque avrebbe trascorso le feste da sola.

Gira anche un’altra brutta voce sul conto di Kate. O meglio: diventa sempre più insistente quella secondo cui la duchessina non starebbe bene. Anche all’ultimo evento pubblico, quello in cui ha indossato (di nuovo) quel meraviglioso abito turchese, è infatti apparsa magrissima. Da tempo i sudditi notano che Kate non è più la stessa, che il suo fisico, nonostante abbia partorito da pochi mesi, è sempre più esile e l’espressione molto provata, stanca. Magari è solo stress. Con tre bambini… Ma naturalmente tutti sperano per il meglio.

