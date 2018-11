Che la regina Elisabetta abbia da sempre un debole per Meghan Markle è cosa nota. Un indizio della simpatia che nutrirebbe la sovrana nei confronti della moglie di Harry l'abbiamo già avuto a pochissimo dal royal wedding: all'inaugurazione di un ponte a Cheshire. Un viaggio solo loro due, senza Harry, per di più a bordo del treno reale, di solito riservato ai membri anziani della royal family. Come ricordano gli esperti, prima di portare Kate Middleton a un impegno ufficiale la regina ha aspettato 10 mesi dopo il matrimonio. Nel caso di Meghan nemmeno uno.

Poco tempo dopo, ad Ascot, Elisabetta II si è soffermata a parlare a lungo con lei e Harry, sorridendo spesso e guardando la coppia felice con affetto. No, non è roba da poco: è un privilegio che alle corse dei cavalli nel Berkshire non ha affatto riservato a tutti i membri della famiglia reale. E che dire di quando Sua Maestà ha regalato un paio di orecchini con perle e brillanti molto simili a quelli che lei indossa normalmente in occasione del primo viaggio insieme? (Continua dopo la foto)



"La regina dev'essere rimasta affascinata da Meghan", aveva detto una fonte a People. Lo stesso vale per Meghan, che nella prima intervista di coppia con Harry l'aveva definita "una donna incredibile", raccontando come il primo incontro l'avesse lasciata senza parole. Insomma, si è capito: tra le due c’è stata subito sintonia. Ma l’ultima spifferata che arriva da Palazzo riguarda un privilegio, l’ennesimo, che Kate Middleton non ha mai avuto, nonostante sia sposata con William da sette anni.

Bingo: a quanto pare la sovrana ha invitato la madre di Meghan, Doria Ragland, al tradizionale pranzo di Natale. Secondo fonti vicine a Palazzo, infatti, la regina avrebbe chiesto a Doria di trascorrere il Natale con lei e la royal family a Sandringham. “Un gesto molto premuroso”, si legge, da parte di Elisabetta che sottolinea il suo rispetto per la Duchessa del Sussex incinta. La madre della duchessa è l’unico membro della famiglia di Meghan che ha partecipato al matrimonio e soprattutto che ha avuto un minimo rapporto coi Windsor. E, secondo indiscrezioni, dovrebbe anche trasferirsi a Londra per occuparsi a tempo pieno del nipotino.

Un omaggio, questo della regina a Meghan, che rompe quindi la tradizione di famiglia, considerando che l’invito non è mai stato ricevuto dai coniugi Middleton. La famiglia di Kate non ha mai ricevuto un tale onore dalla sovrana. Ha partecipato coi reali alla messa di Natale, ma mai al pranzo a Sandringham. Secondo gli esperti, il gesto di Elisabetta è di benevolenza nei confronti di Meghan che non ha parenti in Inghilterra, a differenza della cognata. Ma come l’avrà presa Kate?

