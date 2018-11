Depilarsi sotto la doccia con il rasoio è forse il metodo più veloce in assoluto. C'è a chi capita di rado, magari proprio in una situazione di emergenza da risolvere in pochi minuti e chi lo fa da sempre. Ma ci sono delle accortezze che ogni donna che si depila così dovrebbe tenere a mente. Usare il balsamo, per esempio, è un'ottima mossa, perché lascia le gambe morbide. Per quanto riguarda il rasoio, invece, meglio ricordare che va cambiato spesso. Trucchetto per farlo durare più a lungo: pulirlo con un olio per bambini dopo averlo usato.

Quando ci si depila in doccia può accadere (spesso) di ferirsi accidentalmente. In questi casi bloccate il flusso di sangue con il burro di cacao. Ma per evitare graffietti ci sono degli accorgimenti. Come fare uno scrub prima di passare il rasoio, applicare dell’olio sulle gambe prima della doccia e ricordarsi di non usare il sapone. Il rasoio non è certo lo strumento per depilarsi che assicura pelle liscia molto a lungo, ma c'è comunque un segreto per prolungarne l'effetto. (Continua dopo la foto)



Dopo una prima depilazione sotto la doccia, usate dell’olio di oliva o uno scrub a base di zucchero, quindi procedete con una seconda depilazione. In questo modo avrete eliminato le cellule morte e stimolato la fuoriuscita dei peli rimasti sotto pelle. Ancora, perché l'accoppiata zucchero-olio è perfetta per mantenere le gambe morbide, mescolate un po’ di zucchero con l’olio di oliva e alcune gocce di olii essenziali, applicate il tutto sulle gambe, massaggiate e risciacquate. Dicono che il risultato è assicurato.

Abbiamo volutamente lasciato per ultimo un punto della depilazione col rasoio all'interno del box doccia che, ci scommettiamo, accomuna molte donne: la scomodità dell'operazione. In pratica ogni volta è come sottoporsi a una seduta (non richiesta) di stretching. E che dire delle volte in cui si rischia di perdere l'equilibrio perché costrette a posizioni assurde? Le conseguenze possono perfino essere gravi se si dovesse scivolare. Insomma, la faccenda è seria. Ma ecco la svolta.

Lo strumento che vedete nelle foto, come riporta il sito di Elle, è il Grip Foot Rest di Changing Lifestyles, nonché un sostegno da applicare sempre alle piastrelle della doccia su cui appoggiare il piede durante la depilazione con il rasoio per evitare gli inconvenienti di cui sopra. Geniale, no? Il poggia-piede di plastica (esiste anche in ottone) è pure economico, costa 8 euro, e in base alla descrizione di Well and Good, è persino angolato per avvolgere l'arco del piede in modo da poter mantenere facilmente l'equilibrio. Infine, altre belle notizie, si monta in un attimo (su piastrelle lisce e libere da fughe) e può essere spostato e riposizionato ogni volta che volete.

