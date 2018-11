Era il 1994 quando Eva Herzigova si faceva conoscere con lo spot per WonderBra. Indimenticabile Eva, che pochi anni dopo diventa una delle modelle più note del suo tempo e si ritrova a sfilare per i più grandi stilisti di tutto il mondo. Il suo successo è partito da qui, da quello spot passato alla storia, anche se poi, tra i tanti ingaggi, la Herzigova ha sfilato anche per Victoria’s Secret, ha partecipato a diverse edizioni del calendario Pirelli, è stata volto di Burberry e Louis Vuitton e si è distinta anche in televisione.

Ve la ricordate quando con Raimondo Vianello ha presentato Sanremo nel 1998 insieme a Veronica Pivetti? Tornando alla fama acquisita con WonderBra, nel 2011 un sondaggio inglese l’ha eletta la pubblicità più “iconica” di tutti i tempi, ovvero: più potente, più efficace, più capace di colpire il pubblico. Sembra che le vendite del marchio siano schizzate del 41% grazie alla sua immagine. E oggi, quasi un quarto di secolo dopo, la modella ceca ha reso omaggio a quella pubblicità posando ancora in lingerie per il marchio italiano Yamamay. (Continua dopo la foto)



Oggi come ieri, ma a 45 anni. Li ha compiuti il 10 marzo scorso ma non si direbbe a vederla nella nuova campagna con indosso un reggiseno nero, slip con laterali trasparenti e collant autoreggenti. E quando Yamamay ha diffuso la foto di Eva in lingerie, molti fan non hanno potuto non notare come la nuova immagine richiami l'iconica campagna ‘Hello Boys’ lanciata nel 1994 da Wonderbra e che fece conoscere la Herzigova in tutto il mondo.

Nelle pubblicità italiane, ricorda il Corriere della Sera, Eva Herzigova era immortalata con il famoso push up e la didascalia “Guardami negli occhi/ Ho detto negli occhi”. Beh, a vederla ora, con la sua silhouette perfetta, è come se per lei il tempo si sia fermato, hanno sottolineato molti fan. Dai tempi dello spot Wonderbra, Eva ha avuto anche tre figli dall’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj a cui è legata da 15 anni.





È anche attivissima su Instagram Eva, dove conta 247mila follower. Dopo aver calcato le passerelle più importanti, posato per le riviste più famose come Harper's Bazaar e Vogue ed essere stata testimonial di celebri griffe, vive della fama di se stessa e non è raro vederla sui red carpet o agli eventi mondani. Senza dimenticare che nella sua lunga carriera ha fatto anche l’attrice. Ha recitato ne ‘L’amico del cuore’ di Vincenzo Salemme ed era stata contattata da Stanley Kubrick per ‘Eyes wide shut’, ma rifiutò: “Anche se mi è capitato, da modella, di mostrarmi seminuda, come attrice non me la sentivo di espormi completamente nuda al pubblico. Ho chiamato Kubrick per chiedergli se nella seconda scena potevo indossare qualcosa: lui ha rifiutato e alla fine ho rifiutato anch’io”.

