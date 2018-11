La prima gravidanza di Meghan Markle è seguita dai media inglesi e internazionali con grande attenzione. Dal look sfoggiato in ogni apparizione pubblica che mette in risalto le forme arrotondate dalla dolce attesa alle misure di sicurezza garantite dalla famiglia reale passando per le premure usate nei suoi confronti da un innamoratissimo principe Harry, ogni dettaglio diventa destinatario della curiosità di quanti hanno sempre fatto il tifo per la ex attrice americana che incarna una sorta di fiaba moderna.

La coppia è stata recentemente in Australia e Nuova Zelanda per il loro primo viaggio di Stato e Kensington Palace ha deciso di condividere su Instagram un ricordo del viaggio. Si tratta di una foto scattata proprio da Harry, un’istantanea per raccontare la straordinaria avventura di marito e moglie, volati dall’altra parte del mondo a 5 mesi dalle nozze. (Continua a leggere dopo la foto)



La foto più bella di Meghan l’ha scattata proprio lui, il principe Harry. La foto ritrae Meghan in mezzo alla foresta, piccolissima se confrontata ai tronchi alti e imponenti. L’attrice americana si accarezza il pancino e sorride all’obiettivo, felice e raggiante come solo una futura mamma sa essere. ''La pioggia che rinfresca il terreno arido è composta da singole gocce” ha scritto Harry, citando Kate Sheppard, icona del femminismo e protagonista di un discorso della star di Suits che ha fatto il giro del mondo.

Non sono mancati i ringraziamenti per i giorni trascorsi tra Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda, con la consapevolezza che ‘’Ognuno può fare la differenza’’. Un concetto ribadito spesso in queste due settimane di tour, negli incontri ufficiali, a contatto con la gente, nel discorso femminista di Meghan. Per la coppia, una vera e propria prova, perfettamente riuscita, a cinque mesi dal matrimonio. Viaggio che rimarrà indimenticabile anche per via dell’annuncio della prima gravidanza, coinciso con l’arrivo a Sydney. E negli ultimi giorni non sono mancati nemmeno i riferimenti al figlio in arrivo.

Harry e Meghan Markle hanno fatto rientro a Londra, dopo aver portato a termine il loro primo tour da marito e moglie: 76 impegni in 16 giorni tra Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga. I due hanno incontrato gente del posto e fan, hanno difeso questioni vicine al loro cuore, inaugurato e chiuso gli Invictus Games, la competizione ideata dal principe in onore dei militari rimasti feriti nelle zone di guerra.

