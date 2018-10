Meghan Markle e Harry diventeranno presto genitori del loro primo figlio. Il bambino nascerà a primavera 2019, come confermato da una nota ufficiale diramata da Kensington Palace la mattina del 15 ottobre scorso. “Il duca e la duchessa del Sussex sono molto contenti di rivelare la bella notizia. Le altezze reali hanno apprezzato il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo sin dalle loro nozze avvenute a maggio e sono felici di condividere una notizia così felice con il pubblico”, si leggeva.

La regina Elisabetta e il principe consorte Filippo si sono detti “deliziati” della bella notizia e una fonte vicina a Palazzo ha rivelato che tutti a corte sono profondamente eccitati per la gravidanza di Meghan e sono stati felici di congratularsi di persona con i futuri genitori prima della loro partenza per l'Australia. Ovviamente anche Doria Ragland, la madre di Meghan, si è detta molto felice e non vede l’ora di dare il benvenuto al nipotino che nascerà tra qualche mese. (Continua dopo la foto)



Quando, dopo un'infinità di rumor, è uscita la notizia ufficiale della dolce attesa di Meghan, i duchi si trovavano già in Australia per il loro primo tour insieme. E non torneranno in patria prima di novembre, dal momento che il viaggio prevede ben 76 eventi a cui Harry è Meghan devono assolutamente partecipare. La futura mamma, per fortuna, gode di ottima salute e, a dirla tutta, continua a dettare legge in fatto di stile. Il pancino inizia a intravedersi, ma pochissimo.

La prima volta che si è visto è stata quando la duchessa ha indossato un meraviglioso tubino bianco all'arrivo in Australia, poi ha sempre optato per abiti larghi che nascondevano il ventre. Atterrata in Nuova Zelanda, poi, è tornata a mostrare le forme rese più morbide dalla gravidanza. Ha stupito tutti con un vestito beige aderente di Brandon Maxwell accollato e con la gonna al ginocchio, abbinato a un trench Burberry e dei décolleté con il tacco color nude di Stuart Weitzman. Impeccabile, anche se tutti gli occhi erano puntati sul pancino.

Sempre durante il viaggio in Nuova Zelanda, Meghan ha sfoggiato un altro look che è finito subito su tutti i giornali. Look 'scandaloso'. Stavolta il pancino c'entra ben poco e sì, ha lasciato di nuovo tutti sconvolti ma perché la duchessa ha osato fin troppo sfoggiando un vestito blu che lasciava intravedere l’intimo. Vi pare che il dettaglio della gonna super trasparente poteva sfuggire? In controluce non è difficile vedere la biancheria della duchessa che non si smentisce: viola ancora contro il protocollo reale. Ovviamente le foto sono finite sulla bocca di tutti. E chissà come avrà commentato la regina...

