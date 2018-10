In occasione del compleanno del principe Carlo, primogenito della regina Elisabetta ed erede al trono, uscirà la sua biografia. Il libro, che si intitola 'Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams' è stato scritta da Robert Jobson, biografo ufficiale di Corte, per celebrare i 70 anni del principe che cadranno il prossimo 14 novembre e molto presto verrà pubblicata a episodi sul Daily Mail. Contiene interviste e dichiarazioni ufficiali sulla vita privata di Carlo, rapporto coi figli compreso. Rapporto che nel corso degli anni è stato molto travagliato, ma che ora sembra essere sereno. Basti pensare al discorso che ha tenuto Harry a maggio scorso proprio in occasione dei primi festeggiamenti per il compleanno del padre.

Giusto un passaggio: “So che avevi chiesto che oggi non si parlasse di te, devi perdonarmi se non ti ascolto, proprio come quando ero più giovane, ma oggi chiedo a tutti di dirti un grande grazie, per il tuo incredibile lavoro in quasi 50 anni. È dalla tua guida disinteressata ad attuare cambiamento, sia che si tratti di migliorare la vita di coloro che sono sulla strada sbagliata o di una particolare specie animale in pericolo che William e io traiamo ispirazione“. (Continua dopo la foto)



A colpire di più, però, sono state le dichiarazioni di Carlo sulla compianta Lady Diana. Che il loro matrimonio non sia stato da favola si sa, ma probabilmente i sudditi non si aspettavano tanta schiettezza. Nel libro il principe del Galles parla apertamente delle nozze con Diana Spencer (si sono sposati nel 1981 e, dopo un lungo periodo di litigi e tradimenti, hanno divorziato ufficialmente nel 1996) e, come riporta il sito Velvet Gossip, fa una rivelazione forte: “L’errore più grande della mia vita è stato sposare Diana”.

“Il matrimonio è stato uno sbaglio, o la lasciavo o la sposavo – rivela il primogenito della sovrana nella biografia - Ci siamo visti dodici volte prima di sposarci, io non ero in grado di capire se Diana fosse la donna della mia vita”. “Ho desiderato di annullare il matrimonio – prosegue - , sapevo che le prospettive erano pessime, non ho avuto la possibilità di conoscere Diana fino in fondo”.

Non solo Diana, che è morta tragicamente in un incidente stradale a Parigi 21 anni fa. Nel libro 'Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams', il principe Carlo parla anche delle sue seconde nozze, quelle con Camilla Parker Bowles. E sul suo matrimonio con la duchessa di Cornovaglia rivela: “Io non incolpo nessuno di tutto quello che è successo, sono state scelte sbagliate. Ora con Camilla sono felice”.

