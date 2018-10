È la regina del riciclo, oltre che una duchessa in carne e ossa, ma vi siete mai chiesti che fine facciano i vestiti di Kate Middleton quando la duchessa di Cambridge non li usa più? Mistero svelato… Ma, prima di svelarvi tutto, vi facciamo stare un po’ sulle spine. È vero: Kate riusa moltissimo i suoi vestiti preferiti e, se da un lato viene molto apprezzata per questo, dall’altro lato, viene anche molto criticata per la stessa ragione. Come è successo, per esempio, a settembre, quando al matrimonio della sua amica, ha indossato un abito che le avevamo già visto tante volte.

Ma Kate se ne frega delle critiche e continua a fare ciò che ritiene più giusto. Brava. Ma torniamo ai vestiti che non mette più. Che fine fanno? Beh, indovinate un po’… Kate passa i suoi vestiti a sua mamma e a sua sorella Pippa Middleton. Beate loro che possono attingere dal suo mitico guardaroba… Ma non sempre. Alcuni vestiti, specie quelli delle occasioni speciali, finiscono nelle teche di mostre visitatissime. Continua a leggere dopo la foto

È successo, per esempio, nel 2011 con l’abito Alexander McQueen by Sarah Burton del suo Royal Wedding, che è stato protagonista di un’esposizione al Castello di Windsor. Fu un successo clamoroso al punto che, nella stessa location, è stata aperta la mostra A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex dedicata ai look nuziali di Meghan Markle, Harry e degli ospiti reali. Ma anche di Kate Middleton, di William, di George e Charlotte che il 19 maggio sono stati rispettivamente paggetto e flower girl. Continua a leggere dopo la foto

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2019. Ma come facciamo a sapere che i vestiti “dismessi” Kate li passa alla madre e alla sorella? Lo abbiamo letto su Amica… E comunque ci sono le prove: è successo due volte a distanza ravvicinatissima. Prima Carole Middleton è stata vista passeggiare per Londra con un cappottino rosso aranciato praticamente uguale a quello indossato dalla moglie di William. In pratica era lo stesso – di Boden - che Kate aveva indossato a gennaio quando era incinta di Louis. Continua a leggere dopo la foto

Ma è successo anche con Pippa. L’abito incriminato? Uno a pois, delizioso, indossato da poco. Con quel polka-dot dress, Kate Middleton aveva accolto in visita privata a Buckingham Palace i giovani finalisti dei BBC Radio 1 Teen Awards. E con quello stesso vestito, pochi giorni fa, è stata “beccata” Pippa a passeggio con bimbo, marito e cane. Quell’abito, del brand Whistles, è già sold-out.

Meghan Markle incanta alle Fiji. Ma alla cena con i reali d’Olanda la più bella è Kate Middleton

fbq('track', 'Gossip');