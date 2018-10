Donne alla ricerca di un buon partito che ancora credono nel principe azzurro, attenzione! Il principe Nikolai di Danimarca, diciannove anni, dopo il matrimonio di Harry e Meghan Markle è diventato l' erede al trono appetibile per una donna in cerca di marito. Settimo in linea di successione al trono di Copenaghen, il che vuol dire che alla sua famiglia non arrivano rendite dalla Corona. I suoi genitori sono il principe Joachim e la contessa Alexandra e la nonna è la regina Margherita II.

Vista la notevole bellezza, Nikolai di Danimarca ha deciso di guadagnarsi lo stipendio sfilando. L'agenzia Scoop Models non se l'è fatto sfuggire e lo ha messo sotto contratto. Il principe ha già sfilato per Burberry alla scorsa settimana della moda, davanti a delle star della passerella come Kate Moss e Naomi Campbell. Il Conte di Monpezat è nato a Copenaghen il 28 agosto 1999 e per celebrare la maggiore età è stata organizzata una festa a bordo della nave reale Dannebrog ad Amaliehaven, con la Regina Margherita II. (Continua a leggere dopo la foto)



Una festa privata, tutto sommato sobria, anche se non è dato sapere se Nikolai di Danimarca abbia poi organizzato un party ben più scatenato con i suoi amici. Questo accedeva lo scorso anno, quando appena maggiorenne il giovane principe si è lanciato nel mondo della moda. A un anno dal compimento della maggiore età, Nikolai è diventato un modello molto richiesto. Così giovane e già conte - titolo ereditato nel 2008 - non passa inosservato: ha un fascino misterioso che ben si abbina alla sua carriera di modello e che già tutti hanno notato.

Il primo avvistamento di Nikolai in passerella è avvenuto alla London Fashion week di febbraio 2018: Burberry lo ha voluto tra le sue fila per la presentazione della nuova collezione. Il suo è un vero e proprio lavoro, coordinato da una delle agenzie di modelli più famosa della Danimarca, la Scoop Models . A luglio 2018 ha poi esordito anche sulle passerelle di Parigi, sfilando per Dior. Nikolai di Danimarca non è il primo royal che sfila sulle passerelle più importanti del mondo.

A giugno Nikolai di Danimarca ha aperto la sua prima sfilata uomo per quello che era forse l’evento più prestigioso della stagione: il debutto di Kim Jones a Dior. “In onore a mia madre che era danese,” ha commentato lo stilista su Instagram a proposito della scelta di reclutare il principe danese. Un'altra modella di famiglia nobile (anche se non è una royal) ha già intrapreso con successo la carriera di modella; si tratta di Kitty Spencer, nipote di Lady Diana e musa di Dolce & Gabbana.

