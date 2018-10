Meghan Markle è incinta del suo primo figlio ed è ancora in tour in Australia con Harry. E mentre nel resto del mondo, soprattutto nel Regno Unito ovviamente, già si scommette su nome e sesso del 'royal baby' che nascerà in primavera, proprio dall'Australia arriva una notizia a dir poco curiosa. Meghan, che è amatissima e imitatissima al pari della cognata Kate Middelton, ha una sosia. Lo stesso Harry, si legge sul Corriere della Sera, è rimasto sbalordito quando tra la folla ha notato 'lei', che somiglia in modo incredibile a sua moglie.

Si chiama Danielle Bazergy e c'era anche lei, come tantissime altre persone, sulla spiaggia di Bondi ad attendere i duchi di Sussex. “Incontrare i reali la scorsa settimana è stato fantastico - ha raccontato Danielle al Daily Mail - perché sono entrambi incredibilmente semplici, spiritosi e accomodanti. Ho letteralmente perso il conto delle persone vicino a me sulla spiaggia che mi hanno detto che sembravo la duchessa ed è stato parecchio imbarazzante, ma anche davvero esilarante, vedere la faccia di Harry quando mi ha notata e visto che ero la prima lì davanti, abbiamo iniziato a chiacchierare”. (Continua dopo la foto)



Se migliaia di donne in tutto il mondo vorrebbero somigliare a Meghan Markle, Danielle non ha questo desiderio. È praticamente la sua copia, come si può notare dalle foto che trovate più giù, tutte prese dal suo account Instagram dove conta oltre 13mila follower. Ha 22 anni, è una personal trainer di Sidney e non c'è giorno in cui qualcuno non la scambi per l'ex attrice di Suits. Sì, perché ci si è accorti della loro somiglianza tempo prima che Meghan sposasse Harry.

“Ricordo ancora la prima volta che mi hanno detto che assomigliavo alla duchessa – ha detto se Danielle mpre al Daily Mail -avevo 16 anni ed ero alla festa di compleanno di un amico, quando uno dei ragazzi che erano lì e che non conoscevo venne da me e mi disse 'Sembri la Rachel di Suits!'”. Ecco. Ora invece le dicono che sembra la moglie di Harry. Glielo ricordano ogni santo giorno in pratica. La 22enne ha fatto anche dei lavori come sosia di Meghan Markle.

“Il mio preferito è stato quando ho indossato una replica del suo vestito da sposa il giorno dopo le nozze con Harry e per tutta la giornata sono stata trattata come una principessa ed è stato strano tornare poi a casa quella sera senza una squadra di 10 persone pronta a soddisfare ogni mia richiesta”. Ma “ogni volta che mi dicono che sembro la moglie del principe Harry la butto sempre sul ridere e rispondo che in realtà io il mio principe lo sto ancora cercando”, ha concluso Danielle.

