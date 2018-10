La tua relazione va a gonfie vele oppure è un disastro? A te sembra tutto perfetto, un idillio di rose e fiori. Ma sei proprio sicura (o sicuro) che le cose vadano così alla grande? Sai che esistono dei segnali per capire se il tuo partner vuole veramente stare con te o se è stufo e vorrebbe “cambiare aria”? Credi che se le cose non vanno bene lui te lo dirà? Beh, io non sarei così convinto… A volte è più semplice accontentarsi di quello che si ha (anche se non ci fa felici) piuttosto che prendere decisioni drastiche che potrebbero sconvolgere troppo la vita. A ogni modo, se vuoi sapere la verità, ti consigliamo di leggere quali sono i segnali che indicano che il partner non vuole più stare con te…

Il primo segnale che deve farti sospettare che le cose non vadano è che il tuo partner non è gentile con te. È scortese? Spesso ti tratta male o ti risponde male, capita anche quando siete in compagnia di altra gente? Questo segnale dovrebbe farvi sospettare… No, non è un bel segnale. Continua a leggere dopo la foto

Secondo brutto segnale che non devi sottovalutare: il tuo partner ti incolpa per qualunque cosa non vada come dovrebbe? Se le cose vanno storte, secondo lui è colpa tua? Male, malissimo. Questo è un brutto segnale che indica che probabilmente non ha più voglia di stare con te. Ma non è finita: ci sono ancora diversi segnali che indicano che le cose tra voi non vanno più e che lui non ha più voglia di stare con voi. Continua a leggere dopo la foto

I discorsi tra di voi sono diventati banali e superficiali? Probabilmente non avete più molto da dirvi, non avete voglia di confrontarvi, non avete voglia di parlare di futuro. Se lui, in particolar modo, ha questo atteggiamento, forse è stufo di stare con voi… Altro pessimo segnale: il partner non è più affettuoso come prima. Un tempo ti dedicava sempre un gesto carino, un pensiero, una carezza. Ora il nulla. Forse, purtroppo, non ha più voglia di stare con te. Continua a leggere dopo la foto

Ma non è ancora tutto: il tuo partner non ti ascolta e non presta attenzione a ciò che fai? Forse è stufo di stare con te. E poi: non ti include nei suoi progetti, usa più spesso la parola “io” che la parola “noi”. Brutta cosa. Altri brutti segnali: piuttosto che stare con te preferisce stare con gli amici, non ti include mai nei suoi piani. Se la situazione tra voi è questa, meglio che apri un po’ gli occhi…

