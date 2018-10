Livingo: l’aggregatore dedicato agli articoli d’arredo e all’home decor

Ancora oggi avere la possibilità di arredare un'abitazione passeggiando tra gli scaffali dei negozi, toccando con mano la qualità di quanto offerto, rappresenta un'esperienza gratificante. Tuttavia, il poco tempo a disposizione, il fatto di perdere ore preziose senza riuscire a trovare l'oggetto del desiderio, e la prospettiva di essere costretti affrontare code in strada e alle casse, frenano in molte occasioni l'entusiasmo. Non a caso, negli ultimi anni il mondo dell'e-commerce ha conquistato sempre più utenti.

Da qualche anno, inoltre, accanto agli e-shop sono nati gli aggregatori, ossia piattaforme web nate per proporre articoli provenienti da diversi store partner, desiderosi di ampliare la clientela di riferimento, e di veder crescere velocemente il brand in termini di popolarità. Il consumatore può godere dell'ampiezza sconfinata dai cataloghi online, e scegliere il prodotto in base alle sue esigenze, bilanciando qualità e prezzo.

L'arredo è uno dei comparti ad aver registrato la crescita più repentina, soprattutto nel Vecchio Continente. È qui che si è inserito con successo Livingo, aggregatore che propone, all'interno del suo sito, un numero incredibile di mobili e complementi d'arredo, riunendo quanto prodotto da diversi rivenditori (compresi negozi specializzati nell'home decor) sotto un unico motore di ricerca. Qual è il principale vantaggio dell'acquistare da Livingo? Il fatto di poter consultare velocemente, dalle pagine del sito, centinaia e centinaia di proposte diverse comodamente dal Pc, senza essere costretti a muoversi da casa. Livingo opera in quattro Paesi europei; oltre che in Italia, infatti, è presente in Francia, Germania e Spagna. Sono oltre 5.000.000 gli articoli offerti, provenienti da più di 7.000 marchi diversi.

A rendere ancora più semplice lo shopping online su Livingo è la possibilità di navigare per categoria. In alternativa, il consumatore ha l'opportunità di filtrare mobili e complementi in base allo stile desiderato (rustico, moderno, classico). Per rendere ancora più veloce la ricerca chi lo desidera può inserire ulteriori specifiche, dal nome del marchio al colore.

Fin dal suo avvento sul mercato, Livingo ha messo in chiaro la sua "mission", ossia presentare gli articoli degli shop online dedicati all'arredo e al living in un unico portale. Oltre ai clienti, ad avvantaggiarsi dell'aggregatore sono anche i partner, che beneficiano di una grande visibilità.

A differenziare la proposta di Livingo da altre realtà esistenti è la velocità delle consegne dei negozi partner. Una volta ottenuta la conferma della spedizione, un cliente si vedrà recapitare quanto ordinato in un arco di tempo compreso tra i 2 e i 4 giorni.

Anche le persone notoriamente diffidenti in tema di acquisti online possono affidarsi con fiducia a Livingo. Nel caso in cui quanto acquistato non dovesse rispondere a quanto atteso, viene data la possibilità di rispedire l'articolo acquistato, cambiandolo con un altro prodotto. Infine, a chi non ha dimestichezza nell'assemblaggio dei mobili i negozi partner di di Livingo propongono un servizio di montaggio.