"Via, via!". Paura per Meghan Markle, scortata dalla polizia: cosa è successo

''A rischio la sua sicurezza''. Paura per Meghan Markle, duchessa del Sussex, evacuata da un mercato coperto di Suva, nelle isole Fiji, pochi minuti dopo l'inizio della visita per volere dei servizi di sicurezza di Kensington Palace. La moglie del principe Harry d'Inghilterra era arrivata da pochi minuti nel mercato della capitale delle isole Fiji, quando è stata portata via dalla sicurezza. Secondo i media australiani, il programma della duchessa di Sussex è stato modificato improvvisamente, proprio per il timore che il troppo entusiasmo per il suo arrivo potesse sfociare in una situazione pericolosa.

Migliaia di persone hanno atteso a Suva per poter scorgere anche solo per un attimo Meghan, incinta del primo figlio, impegnata con il marito Harry d'Inghilterra in un tour nel Pacifico. Canti, saluti, bandiere americane e britanniche hanno accompagnato l'arrivo della Duchessa al mercato di Suva, dove Meghan ha salutato i venditori e distribuito sorrisi, prima di essere portata via in gran fretta dal corpo di sicurezza. (Continua a leggere dopo la foto)



Giusto il tempo di incontrare gli organizzatori del progetto Un Markets for Change, che promuove la sicurezza e l'inclusività in un contesto - quello dei mercati locali nei Paesi del Sud Pacifico - tradizionalmente dominato dagli uomini. Meghan ha parlato di accesso all'istruzione cruciale per le donne, "È vitale per le donne e le ragazze nei Paesi in via di sviluppo - ha detto - assicurare loro l'accesso all'istruzione è la chiava per lo sviluppo economico e sociale".

Una fonte di Palazzo ha rivelato al Daily Mail che “il luogo era caldo, umido e affollato”. Nel momento in cui la guardia del corpo e gli agenti addetti alla protezione della Duchessa si sono accorti che qualcosa non andava, hanno deciso di scortarla fuori. Meghan è rimasta molto turbata e ha lasciato il mercato a bordo di un suv nero. Dopo gli abiti bon ton, per il secondo giorno alle Fiji ha optato per un look etnico: maxi abito in seta rossa con petali blu di Figue (1.304 euro circa), scarpe di corda Castaner, già indossate alla Bondi Beach la scorsa settimana.

La cena di gala - L'abito a cappa è un omaggio alle Isole Fiji, penultima tappa del primo viaggio di Stato dei duchi di Sussex: di colore azzurro come il mare del Paese ospite. Si tratta di un modello del brand inglese Safiyaa, molto amato da celebrities come Kate Winslet e Jennifer Lopez: lungo fino ai piedi con cappa integrata. Soprattutto, è un abito perfetto per mettere in risalto un pancino che fino a ieri sembrava non esistere. Durante la cena di Stato organizzata dal presidente Jioji Konrote, la duchessa è stata più volte fotografata mentre si accarezza il ventre, orgogliosa di quanto giorno dopo giorno la gravidanza si faccia evidente.

