Bagno di folla per il re Willem-Alexander e la regina Maxima d'Olanda in visita ufficiale a Londra. I sovrani dei Paesi Bassi sono stati accolti dalla regina Elisabetta II e da Carlo d'Inghilterra. Le due regine si sono scambiate un bacio simbolico come prevede il cerimoniale, mentre il re Willem-Alexander ha passato in rassegna le Horse Guards durante la parata con cui è stato accolto, seguito dal principe Carlo. Presente alla cerimonia anche il premier britannico Theresa May.

I sovrani sono stati anche in visita all'abbazia di Westminster, dove hanno reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto, mentre nella sede dell'Ambasciata olandese a Londra hanno incontrato il principe di Galles e la sua consorte, Camilla di Cornovaglia, che ha accennato un inchino al cospetto della regina Maxima che l'ha prontamente invitata a rialzarsi. Per la prima giornata della sua visita a Londra, la sovrana dei Paesi Bassi ha scelto un look decisamente particolare e degno della sua originalità. (Continua a leggere dopo la foto)



Un outfit in lana color rosa antico caratterizzato da un'alta cintura in vita, polsiere e soprattutto una leggera spruzzata di glitter. Preziosi e abbaglianti i gioielli: orecchini dal taglio a goccia e la spilla doppia in diamanti e kunzite. Asseti il principe Harry e Meghan Markle, che dall'altra parte del mondo, durante la cena di gala alle Fiji, ha lasciato tutti senza fiato con il suo abito e il pancino in vista. Ma è toccato a Kate, la duchessa di Cambridge, a rubare la scena alla cognata.

Come una vera regina, martedi 23 ottobre, durante un ricevimento a Buckingham Palace organizzato per Willem-Alexander e Maxima d’Olanda, Kate ha cancellato l'immagine di Meghan. In abito lungo azzurro Alexander McQueen, sul quale era appuntata la spilla dell’Ordine della regina, e poi, tra i capelli, la tiara Cambridge, una delle sue preferite, che Elisabetta II regalò a Lady Diana in occasione del matrimonio con il principe Carlo, nel 1981. Al collo, un altro accessorio spettacolare, la princess Alexandra wedding necklace, tra le preferite di The Queen e della madre Elizabeth.

Si tratta di uno dei gioielli più famosi della corona, dono di Albert Edward principe di Galles, figlio della regina Victoria, alla moglie Alexandra di Danimarca, in occasione del loro matrimonio nel 1863. Una serata speciale per Kate, che dopo sei mesi lontana da impegni isitituzionali per via della nascita del terzogenito Louis è tornata in grande stile.

