Continua il royal tour nel Pacifico di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno lasciato l’Australia e sono atterrati a Suva, nelle isole Fiji, accolti da un bagno di folla, come due star. I due sono partiti da Sydney con un volo charter per atterrare nella capitale delle Fiji, Suva. La duchessa è scesa dall’aereo indossando un abito bianco, estremamente raffinato, del marchio australiano, Zimmerman, che ha abbinato a un cappellino con veletta, firmato Stephen Jones.

Gli accessori sono neri: clutch di Kayu e scarpe aperte dietro di Tabitha Simmons. I gioielli sono dei regali molto particolari: gli orecchini sono un dono della Regina Elisabetta e li aveva già indossati la scorsa estate quando era in viaggio con la Sovrana, mentre il bracciale è un regalo del Principe Carlo. (Continua a leggere dopo la foto)



Nulla a che vedere con lo stesso viaggio fatto nel 1953 da Elisabetta II e dal marito Filippo. Lui, principe consorte, sempre un passo indietro, lei protagonista assoluta di ogni scatto, come si addice a una vera regina. Dopo il tubino, Meghan ha indossato un altro abito bianco durante il tour oceanico, mostrando fiera le curve arrotondate della gravidanza. La scelta di sfoggiare la creazione di un brand australiano, come omaggio al Paese che la ospita, è stata recepita con favore dalla popolazione.

La duchessa è già amatissima, complice il fatto di aver reso felice il secondogenito di Carlo e Diana, ex ribelle scapestrato e ora prossimo papà. Ad aprile , infatti, i due saranno genitori per la prima volta. Harry preferirebbe una femmina, da chiamare magari come la madre, lei è solo felice per il nuovo membro della famiglia in arrivo. ''Non vediamo l’ora di unirci al club dei genitori'', aveva commentato all’indomani dell’annuncio. E alla cena di gala Meghan ha incantato tutti. Scesa dalla scala insieme al marito, la duchessa del Sussex si è mostrata in tutta la sua bellezza.

E adesso il pancino si vede! I lineamenti arrotondati dalla gravidanza appaiono più distesi e durante il ricevimento dal presidente di Fiji Meghan non ha smesso un attimo di accarezzare la pancia. Poi per la cena di Stato, Meghan incinta ha indossato un lungo abito azzurro intenso, fasciante con cappa a mantello, che mette in risalto il pancino del quarto mese. La duchessa è in ottima forma, più raggiante che mai, e sebbene il tour sia impegnativo non tradisce nessuno stress.

