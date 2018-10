Gilberto Benetton è morto all'età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con la malattia. Qualche mese fa dopo aver chiuso con successo l’operazione di Atlantia su Abertis, che lo aveva tenuto impegnato per tutto il 2017, era arrivato un brutto colpo, la morte del fratello minore Carlo, stroncato in pochi mesi da un tumore. Gilberto, che aveva due anni di più, ne era rimasto molto scosso e con lui i fratelli Luciano e Giuliana. Un altro brutto colpo era stato il crollo del ponte Morandi.

Gilberto, infatti, era l’unico membro della famiglia veneta a essere rappresentato nel consiglio di Atlantia, proprio per il suo ruolo attivo nella holding di partecipazioni. Lui aveva tessuto i rapporti istituzionali con Florentino Perez per dare il via al più grande gruppo delle infrastrutture d’Europa. Gilberto è sempre stato il più schivo e il più riservato della famiglia veneta. Pochissimi amici, ma tante buone conoscenze nel mondo della finanza che ha sempre frequentato suo malgrado. (Continua a leggere dopo la foto)



Un uomo parco, quasi timido, generoso e forte di carattere. Mentre i suoi fratelli giravano il mondo e facevano famiglie allargate, lui era rimasto sobrio anche in quello, lascia due figlie (Sabrina e Barbara) e la moglie Lalla, che è stata la compagna di una vita. Chi lo conosceva, lo descrive come una persona semplice, che nonostante tutto, viveva al di sotto dei suoi mezzi e che ha sempre messo la famiglia al primo posto. Non parlava le lingue ma se la cavava comunque con un sorriso e con un grande senso pratico: quando nel 2011 ha ricevuto la legione d’onore dal presidente Nicolas Sarkozy - si dice - fosse molte emozionato.

LO SPORT — Presenti nel basket e nel rugby dal 1978 e nel volley dal 1987, i Benetton rappresentarono un modello irripetibile, fatta di Verde Sport, la Ghirada e un ricco settore giovanile, rimasto parte dell’impero di famiglia anche dopo l’addio a basket e pallavolo. Il centro sportivo della Ghirada è un lascito all’intera città di Treviso, non solo allo sport: aperta nel 1985 alle porte della città, dove una volta sorgeva una palude, era diventata la sede delle squadre di famiglia e un centro all’avanguardia che ospita anche le squadre giovanili e in cui le famiglie della città potevano venire nel weekend.

“È un obbligo morale nei confronti della città e del territorio in cui siamo cresciuti” raccontava Gilberto nel 2005. Nel 2012 era entrato nell’Italia Basket Hall of Fame in qualità di benemerito, alla luce della sua esperienza nel mondo della pallacanestro a Treviso. Gilberto era il terzo dei quattro fratelli Benetton. Nato a Treviso il 19 giugno 1941, era sposato e aveva due figlie. Il fratello più anziano è Luciano, 83 anni, Senatore della Repubblica dal 1992 al 1994. Giuliana, 81 anni, è la secondogenita. Oltre a Gilberto è scomparso quest’anno anche Carlo, il più giovane dei 4 fratelli, nato nel 1943.

Lutto per Milly Carlucci. È successo a due anni dalla morte della mamma