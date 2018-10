La notizia, che ora è proprio ufficiale, è sulla bocca di tutti: Meghan Markle aspetta il primo figlio dal marito Harry. I soliti beninformati, in realtà, lo sostenevano da tempo, tra indizi e soffiate, ma solo pochi giorni fa è arrivata la conferma dai canali social di Kensington Palace: “Il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la Duchessa del Sussex aspetta un bambino che arriverà a primavera 2019”. Si era molto parlato di una gravidanza di Meghan recentemente. Qualcuno, addirittura, ipotizzava che fosse in dolce attesa già prima del royal wedding, che è stato celebrato lo scorso 19 maggio al castello di Windsor. E poi, ad agosto scorso, quando Meghan ha spento 37 candeline, i più maligni avevano fatto notare che, vista l'età, non avrebbe potuto aspettare troppo tempo per mettere su famiglia con il principe Harry. Commenti cattivelli a parte, lo stesso Harry aveva detto di sperare di avere presto dei figli a novembre scorso, poco dopo la notizia del fidanzamento ufficiale con la Markle. (Continua dopo la foto)

Il royal baby – anche se a quanto pare non godrà del titolo principe né, in caso di fiocco rosa, principessa – nascerà la primavera prossima, ma c'è già grande curiosità su sesso e nome del nascituro. Le prime ipotesi darebbero per scontato il nome Diana, se sarà una femminuccia. Chissà se sarà così. E mentre tutto il mondo fa pronostici sul loro erede, i duchi di Sussex si trovano in Australia per il loro primo tour. E se già la curiosità sui look di Meghan era alle stelle, figuratevi adesso che è in dolce attesa. (Continua dopo la foto)

Bellissima e con un minimo accenno di pancino, la Markle ha sfoggiato anche un nuovo look nel suo royal tour del South Pacific con il marito. Tanto per non far calare l'attenzione su di lei (come se fosse possibile, poi), la duchessa ha abbandonato il suo 'signature messy bun' che l'ha accompagnata in tutti questi mesi (anche al suo matrimonio) e puntato su un look da amazzone alla fermata a Dubbo, in Australia. (Continua dopo le foto)

Meghan ha sfoggiato una coda di cavallo bassa. Molto, molto chic. Da quando è entrata nella royal family, non ha adottato spesso questo hair style, scrive Vanity Fair. L'abbiamo vista spesso coi capelli raccolti o sciolti, con onde morbide ad incorniciarle il viso. Ultimamente aveva stupito tutti con i capelli piastrati e ora ha optato per la coda di cavallo. Beh, ci piace molto anche con questo look. Farà pure qualche scivolone sul protocollo reale la duchessa di Sussex, ma in fatto di stile non sbaglia un colpo.

Meghan Markle incinta, il “dramma” che oscura la gioia assoluta