Jeans: ecco la grande novità che non ti farà mai più puzzare “là sotto”. Santo cielo che spettacolo ma di che si tratta? Diciamoci la verità: è capitato a tutti di fare un peto in un momento sbagliato. Hai provato a trattenerlo ma non c’è stato nulla da fare: il peto è uscito mentre eri in ufficio, alla posta, al supermercato, in palestra o in un’altra situazione imbarazzante. E non c’è modo di uscirne. Certo, non è che devi essere stata per forza tu, però ti senti a disagio, è inevitabile. Ebbene, sappi che c’è una grande e pazzesca novità che ti salverà se mai dovesse ricapitarti di trovarti in una situazione come questa. Infatti si sono inventati dei jeans che eliminano l’odore dei peti. Non è una cosa grandiosa? Decisamente. A inventarsi questi jeans sono stati quelli dell’azienda Shreddies che vende anche pigiami e intimo. Ma come funzionano questi jeans? Come fanno a neutralizzare il cattivo odore dei peti? Continua a leggere dopo la foto

In pratica questi jeans – che sono fatti sia per gli uomini che per le donne – hanno sul retro un pannello speciale realizzato in carbone che riesce a neutralizzare l’odore dei peti. Fantastico. Pensate che, secondo quanto si legge sull’articolo del Sun che presenta questi jeans, una persona, in media fa 14 peti al giorno. “Il filtro dei jeans in carbone assorbe l’odore dei peti” si legge sul sito dell’azienda. Ottimo, no? Continua a leggere dopo la foto

Certo, ormai si inventano davvero di tutto ma questa invenzione ci sembra più bizzarra di tutte le altre. E voi che ne pensate? I jeans che non ti fanno più puzzare là sotto, però, hanno un difetto: costano circa 100 euro al paio quindi non sono proprio economici però, bisogna dirlo, possono tirarci fuori da spiacevoli situazioni e quindi spendere qualche euro in più non sarà un dramma… Voi, per esempio, li comprereste? Continua a leggere dopo la foto

“La linea in carbone del jeans – si legge ancora nel sito – aumenta la produzione e garantisce a tutti la libertà di fare un peto anche in contesti molto affollati”. Il motto della compagnia? “Fart with confidence” cioè “peti sicuri”, il che è una garanzia. A noi, sinceramente viene un po’ da ridere. E voi che ne pensate? Diteci la vostra!

