Stavolta non è una voce, anche se i beninformati lo sostenevano da tempo: Meghan Markle è incinta davvero. A dare la notizia è stato proprio il canale ufficiale di Kensington Palace con un tweet: “Il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la Duchessa del Sussex aspetta un bambino che arriverà a primavera 2019”. Si era molto parlato di una gravidanza di Meghan recentemente. Qualcuno, addirittura, ipotizzava che fosse in dolce attesa già prima del royal wedding, che è stato celebrato lo scorso 19 maggio al castello di Windsor, dove venerdì scorso si è sposata la cugina di William e Harry, la principessa Eugenie di York. E poi, ad agosto scorso, quando Meghan ha spento 37 candeline, i più maligni avevano fatto notare che, vista l'età, non avrebbe potuto aspettare troppo tempo per mettere su famiglia con il principe Harry. Commenti cattivelli a parte, lo stesso Harry aveva detto di sperare di avere presto dei figli a novembre scorso, poco dopo la notizia del fidanzamento ufficiale con la Markle. (Continua dopo la foto)



Beh, ora è tutto vero: a primavera Meghan darà alla luce il primo erede e, figuratevi, già si scommette sul nome del nascituro. Che, salvo aggiornamenti, non sarà né principe né, in caso di fiocco rosa, principessa. Così stabilisce la legge Letters Patent del 1917 emessa da re Giorgio V, che in sostanza specifica che solo il figlio maggiore del primogenito del principe del Galles poteva essere nominato Sua Altezza Reale e Principe.

E così sarebbe dovuto essere anche per i figli di William (che è appunto il primogenito di Carlo, ma la regina, nel 2012, ha aggiornato proprio le Letters Patent dando il titolo di principe e principessa anche a Charlotte e Louis. Magari succederà anche per Harry, visto l'attaccamento della nonna. Chissà. In ogni caso, è già partito il totonome. Se sarà femmina, probabilmente la chiameranno Diana, in omaggio a Lady D, si legge. Ma c'è tempo per le scommesse.





L'annuncio della gravidanza è coinciso con il primo tour in Australia dei duchi di Sussex. Arrivati a Sidney, la coppia reale è stata accolta dal Governatore Generale Peter Cosgrove e da sua moglie, Lady Lynne Cosgrove e ha già ricevuto i primi regali per il bambino. Nel dettaglio, il piccolo (o la piccola) potrà giocare con un enorme canguro di pezza e indossare anche un paio di scarpine Ugg. “Sono grandiosi”, ha detto entusiasmato il principe Harry. Anche Meghan, che era radiosa alla sua prima uscita pubblica dopo la conferma della dolce attesa, è apparsa felice del pensiero: “È così carino il nostro primo regalo per il bambino”, ha esclamato stringendo il canguro di peluche.

