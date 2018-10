Al royal wedding della principessa Eugenie di York non potevano certo mancare i duchi di Cambridge. Finito il congedo di maternità, da qualche settimana Kate Middleton è tornata sulla scena pubblica e dopo essersi distinta al Victoria and Albert Museum di Londra, dove si è presentata con una mise chic e molto 'british', reinterpretata come sempre con il suo tocco moderno, ha partecipato alle nozze della cugina di William. Sono arrivati insieme, contemporaneamente a Harry e Meghan, e c'era grande attesa sui look che avrebbero sfoggiato le duchessine. Era prevedibile, d'altronde, che Kate e Meghan oscurassero la sposa e così è stato. Anche se, va detto, Eugenie ha stupito tutti indossando un abito bianco molto scollato dietro che metteva in evidenza la sua cicatrice sulla schiena. La Middleton, comunque, non ha disatteso le aspettative e per il matrimonio della 'cugina' ha scelto un bellissimo abito in raso di Alexander McQueen, il suo stilista preferito in assoluto. (Continua dopo la foto)



È tornata in splendida forma ed era super chic con quel vestito in raso di un rosso carminio intenso, il cappellino con veletta di Philip Treacy e le scarpe e la clutch coordinate. E ha pure rischiato un incidente osé quando un colpo di vento le ha alzato la gonna. Ma Kate è stata prontissima ed è riuscita a evitare che la folata mostrasse più delle sue gambe perfette. Non è andata allo stesso modo per chi si occupava del corteo dei bimbi, Lady Louise Phillips, che suo malgrado ha svelato al mondo intero la lingerie.

Ma è stato dopo, durante la cerimonia, che Kate (e William) si è davvero distinta. Un evento più unico che raro: i duchi sono stati immortalati dalle telecamere mentre si tenevano per mano durante il matrimonio e la reazione di tutti è stata di grande stupore. Scambiarsi effusioni affettuose in pubblico è infatti proibito dal rigido protocollo reale e solitamente, al contrario dei cognati, Kate e William non 'disubbidiscono' alle regole.

Love this rare PDA from Wills and Kate. Of course, have been glued to #RoyalWedding all day. It’s almost time! pic.twitter.com/B7WXABm60o — Tom Marlow (@TomMarlow_) 12 ottobre 2018

Y'all Kate and Wills are holding hands! ❤ — Kate ❤ and Meg 🌺 (@KateCandMeg) 12 ottobre 2018





Stavolta è successo. E quel gesto dolce e romantico di tenersi per mano per quasi tutta la durata della funzione alla St George Chapel di Windsor, ha mandato in estasi gli utenti. Forse pensavano che le loro mani fossero ben nascoste, ma sono bastati pochi istanti perché la complicità reale diventasse virale. “Sono bellissimi insieme, è come assistere a un altro matrimonio”, "Finalmente!" hanno commentato alcuni su Twitter. Beh, è stata davvero una sorpresa vederli così. E pazienza se hanno rotto il protocollo.

