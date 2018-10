Non poteva certo mancare il tradizionale corteo di paggetti e damigelle della sposa al secondo royal wedding dell'anno, quello di Eugenie di York e Jack Brooksbank. Che non sarà stato atteso e mediatico come quello del cugino Harry, ma ha comunque fatto parlare parecchio. Ovviamente tra i piccoli che hanno accompagnato la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea all'altare non potevano mancare i figli di William e Kate Middelton, i principini Baby George e Charlotte. Con loro anche i cuginetti Isla e Savannah Philips, Mia Tindall, Maud Windsor, Louis de Givenchy, Louise Mountbatten-Windsor, Viscount Severn e una bimba, l'unica a non essere imparentata con la royal family, che si chiama Theodora Rose, detta Teddy. L'aveva anticipato un comunicato stampa diramato nei giorni scorsi che il tradizionale corteo di damigelle e paggetti sarebbe stato composto da un mix di bambini di sangue blu e non, ma lei, Teddy, ha comunque dei genitori molto famosi. Anzi, famosissimi. (Continua dopo la foto)



È la primogenita di Robbie Williams, la popstar più celebre nel Regno Unito. Sì, c'era anche l'ex Take That alle nozze di Eugenie e Jack, tra i numerosi invitati vip. Da Victoria e David Beckham a Kate Moss, da Naomi Campbell a George Clooney e Amal, da Demi Moore a Cara Delevingne: Robbie, che è molto amico degli sposi, non poteva mancare. È arrivato al castello mano nella mano con la moglie Ayda Field, bellissima in tailleur bianco e immancabile cappellino coordinato.

Con loro, entrambi giudici dell'edizione UK di X Factor, c'era anche una signora vestita di blu che ha subito attirato le attenzioni dei più curiosi. Tutti a chiedersi chi fosse la donna accanto a Robbie e alla sua signora. Mistero presto svelato: si chiama Gwen Fields ed è semplicemente la mamma di Ayda, dunque la suocera del cantante. Ma la vera superstar della famiglia, come anticipato, è stata la figlia Teddy, che ha 6 anni.





E non solo perché una delle damigelle della sposa. La bambina è finita su tutti i giornali anche per un altro motivo. Per una domanda che ha lasciato tutti di stucco. Sui gradoni della chiesa del Castello di Windsor si è rivolta così a Sarah Ferguson: "Sei tu la regina?". E lei, secca: "No". Ma Teddy non si è fermata qui. Ha continuato con un altro quesito: “Sei una principessa?”. E la duchessa di York, dileguandosi, ha risposto di 'sì'. Il video, neanche a dirlo, ha fatto subito il giro della rete.

