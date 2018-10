Eugenie di York e il fidanzato Jack Brooksbank si sono sposati, venerdì 12 ottobre, davanti a 800 ospiti alla St. George’s Chapel di Windsor. E se il secondo royal wedding dell’anno non può competere con quello di Harry e Meghan celebrato nello stesso luogo a maggio, i colpi di scena non sono mancati. Il primo è sicuramente il ritorno di Sarah Ferguson, bandita dagli altri Royal wedding, che all’arrivo in chiesa è andata a salutare i sudditi accorsi per assistere al matrimonio e ha persino abbracciato un’anziana signora che si trovava dietro le transenne. Poi c’è lei, la protagonista, Eugenie, bellissima nel suo abito bianco. E dietro questa scelta c’è una bella storia. Se, a prima vista appare molto semplice - in fin dei conti si tratta sempre di un "matrimonio reale" - in realtà è il simbolo di un messaggio importante che la nipote della Regina Elisabetta, nona in linea di successione al trono, ha voluto trasmettere al mondo. (Continua a leggere dopo la foto)



Il vestito della nona pretendente al trono britannico non ha niente da invidiare a quelli di Meghan Markle (in Givenchy) e Kate Middleton (in Alexander McQueen). Firmato dal brand Peter Pilottoe creato dall’omonimo designer e il socio Christopher De Vos, è stato disegnato sotto le direttive della principessa che ha dichiarato di voler lasciare scoperta la cicatrice sulla schiena causata da un’operazione chirurgica alla colonna vertebrale subita all’età di 12 anni.

"La scollatura è stata una richiesta specifica della Principessa Eugenie”, riferisce un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Lei stessa ha spiegato che "mostrare le cicatrici è un onore", "un ringraziamento" verso chi l'ha operata e un messaggio "rivolto a tutti i giovani che magari stanno passando un momento difficile come l'ho avuto io", ha detto, perché "il concetto di bellezza può essere cambiato, e questo è importantissimo".

Eugenie ha poi aggiunto: "Penso sia bellissimo poter mostrare a tutti le tue cicatrici. Il concetto di bellezza può essere cambiato, e questo è importantissimo". Tempo fa si vociferava che Eugenie potesse indossare un abito firmato Givenchy, come Meghan. Poi le voci si erano spostate su Stella McCartney o Oscar de la Renta.

