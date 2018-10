Al castello di Windsor è andato in scena il secondo royal wedding dell’anno. La 28enne principessa Eugenie - figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, nipote della regina Elisabetta e nona in linea di successione al trono britannico - ha detto sì al "borghese" 32enne Jack Brooksbank, manager di un'azienda di liquori, nel secondo matrimonio reale dell'anno dopo quello di maggio fra Harry e Meghan Markle. La cerimonia è stata celebrata di fronte a 850 ospiti d'onore nella stessa cappella dove a maggio si sono sposati il principe Harry e Meghan Markle. La vera notizia nell’annuncio delle nozze tra la principessa Eugenie e Jack Brooksbank è il ritorno a corte di Sarah Ferguson. Bandita, zittita, questa volta la duchessa è tornata a farsi vedere grazie al matrimonio della figlia. Osteggiata per anni, isolata dalla famiglia Reale, contestata per scandali e scandaletti, ridicolizzata per il fisico curvy e i modi poco ‘royal’. (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi Sarah Ferguson, ex moglie del Principe Andrea e madre di Eugenia, si è presa la sua rivincita. Fasciata in un abito verde speranza (si dice che chi veste di verde sia una donna sicura del proprio fascino), colore che è il simbolo di questo matrimonio, Sarah scende dall’auto con la secondogenita Beatrice e infrange subito il protocollo, come al solito. Sorridente, felice, si lancia verso i sudditi festanti per abbracciare una signora anziana e per accarezzarne un altro, e ribadisce che lei è una del popolo, non una della famiglia reale. Eugenia è la sorella minore della principessa Beatrice, aveva solo 6 anni quando il padre, Andrea, e la madre detta "Fergie la rossa" hanno divorziato a seguito di uno scandalo.

La duchessa di York è stata paparazzata con il suo amante, mentre lui le bacia un dito del piede. Entrambi i genitori sono stati attenti nel cercare di tenere il più possibile Eugenia e Beatrice al riparo dalla curiosità dei tabloid, che negli anni della loro adolescenza si sono mostrati impietosi nel sottolineare la mancanza di grazia, eleganza e bellezza delle due sorelle, spesso paragonate alle sorellastre di Cenerentola, Anastasia e Genoveffa. Eppure, le ragazze hanno trovato una propria strada, e anche un lavoro. Eugenia (oggi 28 anni) occupa la nona posizione nella linea di successione al trono del Regno Unito, ma è poco impegnata negli affari reali.

Dal 2015 è direttore associato della galleria d'arte Hauser & Wirth a Londra. Conosce Jack Brooksbank (32 anni) nel 2010 durante una vacanza sulla neve in Svizzera, a Verbier: il ragazzo le viene presentato da amici comuni. Jack non è laureato, ha scelto di iniziare a lavorare come cameriere, è diventato manager del club lounge bar Mahiki a Mayfair, Londra, e in seguito si è affermato come commerciante di vino e imprenditore nel settore food and beverage.

Al matrimonio di Eugenie di York occhi puntati su Kate Middleton e Meghan Markle: ecco come si sono vestite