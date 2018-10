Il congedo di maternità è finito e Kate Middleton è tornata in pubblico. Tremerà Meghan Markle, si è già ipotizzato, perché l'ultima uscita della duchessina ha davvero spiazzato (positivamente) tutti. E chi era rimasto deluso dal look sfoggiato in occasione del recente Global Ministerial Mental Health Summit, a cui Kate ha preso parte col marito William, ora si ricrederà. Un passo indietro. Dopo mesi, i duchi di Cambridge sono riapparsi in pubblico insieme, ma era impossibile non notare che indossavano gli stessi abiti sfoggiati un anno fa durante il tour in Germania. Okay, è risaputo che Kate sia una 'riciclona'. Ed è apprezzata questa sua economia nel guardaroba che ha contagiato anche il resto della sua famiglia, ma per il ritorno sulla scena pubblica ci si aspettava qualcosa di più del vestitino lilla visto e rivisto. Stesso discorso per il marito, che aveva lo stesso identico completo. Ma sugli uomini, si sa, si nota meno. Beh, dopo questa uscita un po' deludente (per gli outfit), eccola di nuovo. Ma stavolta fa centro. (Continua dopo la foto)



Ha lasciato tutti a bocca aperta Kate, quando è si è presentata al Victoria and Albert Museum di Londra. E questo sì che è un 'ritorno fashion'! La duchessina ha scelto una mise chic e british, reinterpretata come sempre con il suo tocco moderno. Nel dettaglio, ha indossato uno splendido abito in tweed Erdem abbinato a una cintura marrone in modo da coprire l’oblò di pelle nuda previsto dal look originale così come apparso in passerella (la regina Elisabetta non avrebbe gradito)

Il vestito, che tra l'altro sottolineava la sua perfetta forma fisica, era abbinato a un paio di décolleté e una mini clutch, entrambe in velluto bordeaux e firmate Jimmy Choo, e un paio di orecchini di ispirazione floreale sempre di Erdem. A ben guardare, non è la prima volta che la Middelton sfoggia un abito in tweed al museo britannico. L’ultima volta che aveva visitato il V&A era giugno 2017, quando scelse un mini dress di Gucci poi diventato uno dei look più apprezzati della sua 'carriera reale'.

Dieci e lode per Kate, insomma. Con buona pace di Meghan Markle che, in fatto di look, è più volte caduta in scivoloni clamorosi. E infatti già adesso molti cominciano a sottolineare che Kate stia decisamente recuperando terreno rispetto alla cognata. Non c'è niente da fare: anche se non è di sangue blu, la Middelton dimostra ancora una volta di avere uno stile reale. Semplicemente perfetta.

