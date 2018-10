La prima uscita pubblica dopo il congedo di maternità, Kate Middleton l'ha fatta in solitaria. E ha dettato moda con quel look sportivo, casual ma di tendenza, sfoggiato durante una passeggiata tra il verde della Sayers Croft Forest School e Wildlife Garden al Paddington Recreation Ground, un angolo verde nel cuore di Londra in cui i bambini possono interagire con la natura. Per l’occasione, la duchessina 36enne ha anche mostrato nuova pettinatura (ha leggermente tagliato i suoi meravigliosi capelli castani) e attirato a sé tutte le attenzioni con quell'outfit 'green', perfettamente abbinato al contesto, abbinato ai suoi stivali marroni preferiti, quelli che abbiamo visto più volte ai suoi piedi negli ultimi anni. In barba a chi la voleva stanca, esaurita, depressa, almeno a giudicare dalle foto Kate è apparsa in splendida forma. Le ha fatto bene la pausa per prendersi cura dei suoi figli, specie dell'ultimo nato, il principino Louis. (Continua dopo la foto)



A qualche settimana dal suo ritorno in pubblico, eccola di nuovo ma con il marito William. Erano otto mesi che non si vedevano insieme. Le voci di crisi, ovviamente, non sono mancate ma anche queste, come quelle della Middleton stressata, possiamo dirle archiviate. E così, dopo tanto tempo, i duchi di Cambridge sono tornati in pubblico fianco a fianco. Marito e moglie hanno preso parte al Global Ministerial Mental Health Summit.

Sono arrivati insieme alla County Hall, nella zona di South Bank di Londra, sono arrivati insieme e hanno partecipato all'incontro sulla salute mentale, un tema molto caro alla loro associazione 'Heads Together', che per la prima volta ha unito politici, accademici e responsabili delle istituzioni sanitarie provenienti da tutto il mondo. Hanno anche conosciuto l’artista colombiano Dario Vargas, a cui è stata commissionata un’opera che racchiude il senso dell’evento.

È andato tutto bene, tutti felici di rivedere i duchi insieme. Tuttavia c'è un 'ma'. Impossibile non focalizzarsi sui look di entrambi, soprattutto quello di Kate. Che, d'accordo, sappiamo bene che è una 'riciclona', ma per il grande ritorno sulla scena pubblica col marito poteva fare di meglio. Di più. E anche William ha indossato un vecchio completo, si è notato. I duchi hanno sfoggiato due abiti già indossati in passato, durante il tour reale in Germania del 2017 con i principini George, oggi 5 anni, e Charlotte, 3. Guardate le foto: William e Kate vestono gli stessi identici vestiti: abito scuro lui e abito lilla di Emilia Wickstead (del valore di 1.540 euro) lei. L'unica novità è la borsetta con manico di coccodrillo firmata Aspina (che costa 800 euro, per la cronaca). Dispiace dirlo, ma quello di Kate è stato un ritorno alla vita pubblica un po' deludente.

