Dopo due look aggressivi che hanno diviso l'opinione pubblica, per la terza puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha voluto optare per un look molto più sobrio. La conduttrice è apparsa davanti alle telecamere con un abito a tre pezzi grigio antracite, costituito da giacca avvitata, gilet con bottoni e pantaloni a vita alta super slim. Il look, che costa 1.995 euro, è stato arricchito da tacchi a spillo e un top color carne che non lasciava spazio a nessuna scollatura. "Ilary, ti manca solo il burqa, sei copertissima!" ha esordito Alfonso Signorini, vedendola entrare nello studio del Grande Fratello Vip. "Visto, beh mi manca solo il cravattino" ha risposto la signora Totti, certa di aver colto nel segno. Dopo le critiche ricevute per il nuovo taglio, con capelli corti e cotonati, Ilary ha deciso di cambiare anche l'acconciatura, puntando su quello che viene chiamato dagli esperti ''wet look'', ovvero effetto bagnato.



Anche questo beauty look (scelto dall'hair stylist Stefano Cinquegran) però non è affatto piaciuto ai fan, che sui social hanno criticato la scelta della presentatrice. “Il parrucchiere andrebbe licenziato” ha scritto qualcuno su Twitter, mentre altri utenti hanno commentato ironicamente: “Ilary porta improvvisamente in auge i capelli sporchi, mi pare di capire”. In tanti hanno definito l’acconciatura della presentatrice come “spaghetti unti”. Insomma, le scelte stilistiche della conduttrice del ''Grande Fratello Vip'' continua a non convincere.

Ma come si fa l'effetto wet? I capelli effetto bagnato consentono di giocare con il look creando acconciature originali ogni volta diverse. Come si creano? Semplicemente tamponando la chioma dopo lo shampoo per poi applicare un gel, una schiuma o una pasta modellante e dopo avergli dato lo styling desiderato lasciare asciugare i capelli all'aria. Secondo le indicazioni degli esperti hairstylist che hanno lanciato la moda, per il ''wet look'' si deve procedere seguendo queste semplici indicazioni.

Si devono evitare i prodotti che appiccicano i capelli e li irrigidiscono come gel a tenuta forte, mousse o schiume usate sui capelli bagnati che scolpiscono e seccano i capelli, impedendone il libero movimento. Ottimi da usare invece sono i prodotti che lasciano i capelli morbidi e lucenti come la cera. Il wet look è l'ideale da realizzare sui capelli bagnati, eliminando solo l'umidità in eccesso e procedendo con spuma e gel a seconda dell'effetto desiderato: l'importante è che i capelli abbiano l'effetto bagnato e non risultino sporchi.

