Colpo di scena. Ne stanno parlando tutti i giornali dopo che i tabloid britannici hanno diffuso la notizia (con tanto di foto) dell'incursione di Samantha, la sorellastra di Meghan Markle, a Palazzo. La telenovela cominciata ancora prima del royal wedding con Harry, dunque, si arricchisce di un altro tassello. La faida familiare, quindi, continua. Samantha e Meghan, che hanno lo stesso padre, Thomas, non si vedono da anni e in diverse interviste la prima ha accusato la duchessa di aver rotto volutamente i rapporti con la sua famiglia d'origine. Di recente Samantha è addirittura intervenuta a Domenica Live, dove ha lanciato un appello a Meghan: “Al momento mettersi in contatto con lei non è possibile. La famiglia non dovrebbe comunicare attraverso i giornali. Non abbiamo mai chiesto niente. Per noi, conta essere una famiglia. Non sappiamo perché non ci contatti. Nemmeno con i parenti della madre. Tutto ciò è iniziato quando ha conosciuto il principe Harry. Non capisco perché non voglia chiamare suo padre. Mio padre si è così sacrificato per lei e lei continua a ferirlo”. (Continua dopo la foto)



E adesso, dopo un'infinità di critiche pesanti alla duchessa, sembra che Samantha si sia recata direttamente a Kensington Palace, a Londra, e abbia tentato di incontrare Meghan. Che, però, si sarebbe rifiutata di vederla. Ha detto di aver fatto visita alla capitale britannica per vedere la duchessa di Sussex e mettere fine a questa faida familiare, anche se la maggioranza dell'opinione pubblica sia convinta che stia cercando semplicemente di sfruttare la notorietà della sorellastra per avere visibilità.

In ogni caso, Samantha è stata fotografata all'esterno da Kensington Palace sulla sedia a rotelle (è malata di sclerosi multipla, ndr) con un accompagnatore, mentre consegnava una lettera a una guardia. Ma le è stato impedito di entrare. Due ipotesi: o Meghan avrebbe deciso di non riceverla, oppure la sicurezza della famiglia reale avrebbe reso impossibile, almeno per il momento, l'incontro. E dopo il mancato appuntamento, Samantha è stata vista acquistare una maschera con il volti di Harry.

Stavolta, a quanto pare, le è andata male. Riproverà ad avere un confronto con la moglie di Harry? Difficile che quest'ultima accetti, dopo tutte quelle accuse contro di lei e la famiglia reale. Samantha si trova in Europa da alcune settimane: ha rilasciato interviste e in molti casi è stata aspramente contestata dai telespettatori britannici. Stando alle dichiarazioni di una persona vicina a lei, questo tentativo di visita a Kensington Palace è stato "un grande passo".

